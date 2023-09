La Fermana sfida la corazzata Cesena: i canarini a Fermo sanno trasformarsi

Una bella prestazione per mettersi alle spalle il derby casalingo perso contro la Recanatese. Sabato alle ore 20:45 arriva al Recchioni il Cesena di Domenico Toscano. I romagnoli in campionato avevano fatto male nella prima giornata contro l’Olbia per poi crescere esponenzialmente nelle due partite successiva: 1-3 in trasferta contro il Pontedera e l’exploit nella prima in casa contro l’Ancona: 4-0 e un ambiente molto carico. Non a caso a Fermo arriveranno 404 tifosi da Cesena. Senza contare le qualità di categoria superiore di questa rosa. In difficoltà il reparto offensivo con le assenze di Ogunseye e Saber, mentre recupera all’ultimo Kargbo. Però il Cesena a Fermo ha sempre gli incubi. I giornali in Romagna parlano del peggiore Cesena dell’era Toscano proprio nella partita al Recchioni persa per 2-0: uno dei primi exploit della squadra di Protti grazie ai gol di Pellizzari e Scorza. Proprio il centrocampista potrebbe ritrovare la titolarità nella partita contro il Cesena. Scorza ha saltato le partite contro Pontedera, Gubbio e Recanatese a causa di un problema al polpaccio. Era rimasto sempre in panchina nel derby nonostante fosse stato recuperato a pieno ritmo. Invece era entrato Pinzi, che anche per il Cesena sarà a disposizione ma partirà dalla panchina per dare freschezza. Ancora in campo dovrebbe esserci capitan Giandonato, mentre turno di riposo per Fontana che nel derby in casa ha accusato la stanchezza dopo un ottimo inizio di stagione. Porta e difesa dovrebbero rimanere invariati: Borghetto tra i pali, Spedalieri sul centro-destra (cerca riscatto dopo la prestazione deludente contro la Recanatese), Padella in mezzo e Calderoni a centro-sinistra. Lui che ha un conto aperto con il Cesena: andato via tra mille critiche nella scorsa estate, ora può dimostrare gli stimoli ritrovati a Fermo e che giocatore si sono persi in Romagna. Dopo l’autogol contro la Carrarese, è arrivata la partita da gregario contro il Gubbio, e le due grandi prove nelle ultime due partite. A destra ci sarà Laverone, che in settimana ha lavorato per dimenticare la brutta prova contro la Recanatese, e a sinistra l’ormai solito Pistolesi. Il canterano classe 2005, oltre a essere una pedina fondamentale a livello economico per il minutaggio under, si sta rivelando uno dei migliori. Sulla trequarti ci sarà Misuraca, mentre il tandem d’attacco dovrebbe essere riconfermato quello da Montini e Curatolo. In panchina ci sarà anche Paponi, che in settimana ha firmato e va a rinforzare il reparto più in difficoltà. Solo un gol nelle prime quattro giornate di campionato. Se in difesa la forma è buona, tolti i tre gol contro la Carrarese presi da una squadra che era la lontana cugina di quelle attuale, in attacco manca la continuità sotto rete. Trovarla contro una squadra come il Cesena sarà difficile, ma, citando l’ex Ferrante, "la Fermana in casa va il doppio".

Filippo Rocchi