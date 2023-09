La Fermana si divide tra campo e mercato I dirigenti sono a Milano, la squadra a Carrara

Gli occhi dei tifosi della Fermana e degli addetti ai lavori sono tutti rivolti verso l’hotel Sheraton di Milano. Lì si concentrano gli ultimi due giorni della sessione estiva di calciomercato. La coppia Tubaldi-Galassi è nel capoluogo lombardo mentre la squadra ieri, dopo la rifinitura, è partita alla volta di Carrara. Della spedizione non fanno parte i soliti noti sul mercato, ovvero Graziano (sembra che voglia rimanere ma una cessione farebbe comodo) e Pampano. Insieme a loro però c’è stata una sorpresa: anche Jonathan Spedalieri non è stato convocato. Il difensore era una delle poche certezze che si aveva per la difesa, ma per motivi di mercato è stato messo fuori. Non è stato messo in vendita e la volontà è quella di trattenerlo, ma è uno dei pochi ad avere mercato e potrebbe essere sacrificabile per fare spazio alla punta di categoria. Ci sono diverse squadre interessate a lui e di fronte a un’offerta economica potrebbe partire, la Fermana non ha la forza finanziaria per trattenerlo. Club che intanto cerca anche un altro rinforzo per la difesa e un portiere under. Si cercano sempre gli attaccanti: il ds Galassi ne vuole due. La dirigenza nella giornata di giovedì si era attivata specialmente su due profili: Mattia Montini e Davis Curiale. Per il primo, di proprietà del Monopoli, c’era stata una trattativa durata fino in serata, ma non ci sono state le condizioni. Tentativo fallito anche per Curiale, 35enne rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il Messina. Tulli ancora in stand-by ma non preoccupa: è svincolato perciò può firmare anche dopo la fine del calciomercato. Paponi è ancora in fase di recupero, appena torna a tutti gli effetti si valuterà ma le quotazioni per la permanenza salgono.

Da Fermo intanto sono state annunciate le firme di Federico Fort, Pietro Santi e Tommaso Alejandro Fontana. I primi due dovevano essere ufficializzati già da Sefro, ma l’indice di liquidità ha rimandato il tutto. Mentre l’italo-venezuelano non sembrava dovesse rimanere ma nelle ultime settimane ha ben figurato: quindi prima la presentazione ufficiale a Piazzale Azzolino, poi l’ufficialità. Faranno parte del gruppo squadra anche i due classe 2004 Ciro Esposito e Mohamed Ossama Benkhalqui: saranno tesserati con contratti di addestramento tecnico.

Passando al campo, la Fermana arriva alla prima giornata di campionato ancora in pieno allestimento. Fattore a cui i tifosi gialloblù sono abituati. Specialmente quest’anno dove in estate è successo di tutto e di certo questo non sorprende. La Carrarese sarà una delle outsider per la vittoria finale del campionato: dopo l’ottima stagione dello scorso anno, in pochi sono andati via e tanti rinforzi importanti sono arrivati. La squadra di Dal Canto corre una gara diversa a quella della Fermana, e rosicchiare punti contro una squadra storicamente ostica (la Fermana non ha mai vinto contro la Carrarese, ndr) è difficile. Ma i gialloblù sono carichi e il pallone è sempre rotondo.

Filippo Rocchi