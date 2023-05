La Fermana sulle pratiche per l’iscrizione Poi inizierà la programmazione tecnica

Sempre altissima l’attenzione del popolo canarino sulle vicende della beneamata con le stanze di viale Trento desolatamente silenti negli ultimi giorni. Nulla traspare di quello che nelle continue riunioni si continua a dibattere per presentarsi con un piano concreto e subito attivo per la prossima stagione. In particolare la definizione in maniera dettagliata di tutte le incombenze amministrative ed economiche (pagamento emolumenti e contributi fino alla mensilità di maggio e la famosa fidejussione da 350mila euro, il tutto da presentare entro il 20 giugno) per poi passare in maniera immediatamente successiva alla definizione del programma tecnico e quindi iniziare a parlare finalmente di campo e della Fermana che sarà nella prossima stagione. Un altro momento importante e da tenere sotto controllo nei prossimi giorni sarà inoltre l’assemblea ordinaria e straordinaria delle società di Lega Pro il prossimo 12 giugno a Firenze, con tutte le 60 società che dovranno giocoforza essere presenti alla stessa. Oltre a diversi punti all’ordine del giorno di natura tecnica e burocratica, l’attenzione sarà senza dubbio rivolta a quello che riguarda "l’approvazione regolamento minutaggio giovani stagione sportiva 2023-2024". Uno dei punti fondamentali per la stragrande maggioranza delle squadre di Lega Pro che attingono stabilmente a questa risorsa anche per far quadrare i propri conti interni. Ne sa qualcosa la Fermana che, fatta eccezione il derby di andata con l’Ancona (a causa della repentina espulsione di Maggio dopo una manciata di minuti) ha praticamente sempre attinto in tutte le restanti gare che lo prevedevano, al bonus relativo al minutaggio. Non proprio qualcosa di scontato visto che in passato, negli anni precedenti, le gare con minutaggio effettuato sono state veramente poche con relativi scarsi introiti. Nell’ultimo anno invece il sostegno arrivato da questa parte ha contribuito in maniera rilevante con la Fermana che ha spesso chiuso la gara non al minimo dei 271 minuti di minutaggio ma anche ben oltre, con anche cinque o sei under in campo nel corso della gara. Nella giornata di ieri inoltre un’altra decisione è stata presa dal Consiglio Federale che ha lasciato in pratica invariati i criteri relativi a riammissioni e ripescaggi con l’unica modifica che non saranno considerate formazioni che hanno lo stadio in deroga. Occhio anche alle seconde squadre che in caso di posti disponibili per ripescaggio saranno le prime ad essere inserite e sembra molto probabile che ci sia l’Alatalanta Under 23 in lizza già da questa stagione.