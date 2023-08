La Fermana verso Sefro "Nascerà il vero gruppo"

La Fermana è pronta a iniziare il ritiro. Dopo i primi allenamenti al Recchioni con tanti giocatori in prova, la squadra di Bruniera andrà a Sefro per proseguire la preparazione.

In mattinata verrà comunicato l’elenco ufficiale dei convocati che saranno della squadra anche per la seconda fase prestagionale. Poi i gialloblù partiranno in tarda mattinata per arrivare in provincia di Macerata, dove resteranno fino all’11 luglio. A Sefro, doppia seduta d’allenamento tutti i giorni per i giocatori, con un’amichevole che sembra essere in programma per sabato 5 agosto (avversario ancora da definire, ndr).

Proprio prima del ritiro, ha parlato ai microfoni ufficiali del club il nuovo allenatore Andrea Bruniera: "Ho trovato un gruppo molto disponibile, ma anche numeroso. È stato difficile organizzare tutti gli allenamenti ma sono stati tutti molto bravi a mettersi a disposizione, dai più vecchi a quelli più giovani". L’ex Spal si è insediato ufficialmente mercoledì scorso con la conferenza stampa di presentazione mentre ha guidato il suo primo allenamento al Recchioni da quando è tornato a Fermo nella giornata di giovedì. "Abbiamo fatto quattro giornate molto proficue e intense, ma sono niente per poter giudicare qualcuno. Ci sono qualità. Tanti che lasceremo a casa sarebbe stato più giusto avere qualche giorno in più per valutarli, ma le scelte vanno fatte adesso. Con dispiacere dovremmo dimezzare il gruppo". Il mister si dice entusiasta per l’inizio del ritiro: "Andiamo a Sefro dove ci aspettano giorni importanti di grande lavoro. Lì si costruirà il vero gruppo della Fermana, le basi ci sono ma mancano dei pezzi che con calma cercheremo di non sbagliare. Lo slittamento del campionato, se ci sarà, a noi non porterà nessun danno dato che siamo partiti in ritardo rispetto alle altre squadre. Guadagneremmo giorni in più di lavoro".

Per quanto riguarda il mercato, la Fermana ha ufficializzato l’arrivo di Riccardo Tilli dal Real Monterotondo. Il giocatore, figlio dell’ex velocista Stefano Tilli, era stato tesserato dal club nei giorni scorsi e nella giornata di ieri il club ha annunciato il suo arrivo. 12 gol e 5 assist nell’ultima stagione nel girone G di Serie D. Questa la nota ufficiale del club: "La Fermana comunica ufficialmente l’arrivo del giovane attaccante esterno Riccardo Tilli, classe 2000. Indubbie qualità tecniche e fisiche per lui che si è messo in bella evidenza nelle ultime stagioni in forza al Real Monterotondo Scalo. Nella scorsa stagione ha collezionato 34 presenze segnando 12 reti mentre in quella precedente 10 reti realizzate nelle 30 gare disputate. Ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2024". Tiene banco anche la questione portieri, con il ds Galassi che nelle ultime ore sta ragionando su un possibile ritorno di Borghetto. Nell’ultima stagione è stato tra i protagonisti della Fermana e nella conferenza stampa di presentazione lo stesso Bruniera aveva confessato che era tra i suoi giocatori preferiti della scorsa stagione.

Filippo Rocchi