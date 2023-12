La meglio gioventù della pallavolo

Cento ragazzi festanti in rappresentanza di quattro realtà pallavolistiche del comprensorio, con le rispettive famiglie per un pomeriggio di festa e puro divertimento. Questo è il Giocavolley andato in scena domenica al Palasport di Grottazzolina e organizzato dalla M&G Scuola Pallavolo insieme a Monte Urano Volley, Volley Angels e Scuola di Pallavolo Fermana, sotto gli sguardi dei supereroi della Yuasa Battery di Serie A2, felici di essere esempi da emulare per questi mini atleti. Quattro società che, grazie ai loro allenatori e dirigenti hanno portato oltre cento ragazzi e ragazze a sperimentare il gusto di un torneo al cospetto di altri paesi e realtà sportive. Tutti che giocano e si divertono, vincendo alla fine una super merenda con pizza a volontà. Un Palas che passa dall’ospitare una A2 che vola in vetta alla classifica e straborda di entusiasmo per i grandi, che si fa teatro di un evento per i più piccoli grazie all’instancabile Andrea Nicolini e allo staff dell’attività promozionale formato da Gaia, Laura e Martino: il campo da gioco della serie A si sia trasformato in 8 campi perfettamente distribuiti per le oltre 80 partite disputate nell’arco di un solo pomeriggio. Per concludere ecco tanti autografi e foto ricordo con i ragazzi della A2.