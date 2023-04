La salvezza della Samb si gioca al Riviera

La salvezza della Samb passerà dal Riviera delle Palme, dove quest’anno i rossoblù hanno raccolto davvero poche gioie. In casa, la Samb ha sempre sofferto, anche con Manoni, che pure nelle ultime gare è riuscito a portare a casa qualche ottimo risultato, che sta consentendo ai rossoblù di guardare con fiducia alla salvezza, ora sempre più vicina. Per la Samb, nelle ultime cinque gare sono arrivate tre vittorie, di cui però solo una in casa, quella rocambolesca con la Vastese del 19 marzo scorso, in cui Marone parò due rigori mentre Cardella segnò il suo. Poi ancora una sconfitta tra le mura amiche, patita contro il Fano per due a uno (in quest’occasione, Cardella è stato espulso per proteste e quindi non ci sarà neppure domenica con il Vastogirardi visto che il Giudice sportivo gli ha comminato due giornate di stop).

Le difficoltà dei rossoblù al Riviera delle Palme sono evidenti: in quindici partite, la squadra rivierasca ha ottenuto una media di poco superiore al punto a partita, frutto di quattro pareggi, quattro vittorie e sette sconfitte. In totale, sono sedici i punti racimolati in casa dal gruppo diretto prima da Alfonsi, poi da Prosperi, quindi ancora da Alfonsi e infine da Manolo Manoni. Un bottino che fanno della Samb la terzultima squadra in questa speciale graduatoria casalinga. Solo il Tolentino con otto punti, e quindi il Notaresco con quindici, hanno fatto peggio della squadra rossoblù. La Samb ha anche segnato poco nel suo stadio, appena quattordici reti, a fronte di diciotto gol incassati.

Ora, chissà che nelle ultime due partite dell’anno al Riviera delle Palme, con Vastogirardi e Avezzano, la media punti non possa risollevarsi anche grazie (e questo è un paradosso) all’assenza dei tifosi. La gente non segue più le sorti della Samb di Renzi, ma è possibile che per la squadra ciò comporti una minore pressione. Inoltre, anche il regolamente potrebbe venite incontro alle speranze salvezza dei rossoblù, perché se il campionato finisse oggi non si disputerebbero i playoff e il Roma City (e di conseguenza la Samb) sarebbero salvi. Questo in virtù del fatto che se ci sono otto punti di differenza tra la sestultima e la terzultima, la salvezza diverrebbe automatica per chi si trova al tredicesimo posto.

Tornando alle due gare da disputare al Riviera delle Palme, Vastogirardi e sono nelle stesse condizioni della Samb, poiché sono alla ricerca degli ultimi punti salvezza. Soprattutto il Vastogirardi sarà particolarmente motivato, perché ha un punto in meno dei rossoblù, mentre l’Avezzano è giù più sereno occupando l’ottavo posto in classifica e trovandosi a giocare a San Benedetto nell’ultima giornata della stagione, il 7 maggio, quando i giochi potrebbero essere già chiusi.

Pierluigi Capriotti