La Samb cerca punti per blindare la salvezza

La Samb cerca oggi la via della salvezza al Riviera delle Palme contro il Vastogirardi, con l’obiettivo di arrivare almeno a quota diciannove punti in sedici gare casalinghe (quest’anno, in casa, i rossoblù ne hanno conquistati appena sedici in quindici partite, uno score che ne fa la terzultima squadra in questa speciale graduatoria). Per affrontare il Vastogirardi di Coletti, Manolo Manoni si affiderà nuovamente alla squadra che ha battuto una settimana fa la Matese dell’ex Vittorio Esposito. Nonostante il recupero di Alboni, che ha saltato le ultime due gare, la Samb potrebbe giocare a centrocampo con Favo, Proia e Angiulli, così com’era avvenuto in Campania, con il capitano rossoblù che una settimana fa aveva segnato un gol stupendo con un gran destro dal limite, poi infilatosi all’incrocio. In difesa, nonostante il rientro di Mauthe dalla squalifica, è possibile che ci siano Guerrieri tra i pali (oppure Marone, eroe della vittoria con la Vastese) e una linea difensiva composta da Viscardi, Conson, Agostinone e Luzzetti. Dopo un inizio difficile, Luzzetti si è ben comportato con la Matese, e quindi potrebbe essere confermato. Se comunque non dovesse essere scelto lui, Mauthe riprenderebbe il suo ruolo a sinistra. In attacco, nel 4-3-3 di Manoni, ci saranno Marras e Vita sulle fasce, con Feliz Costa Rabacal che giocherà da falso nove. La scelta aveva premiato contro la Matese, tanto che il portoghese era andato in gol contro i campani. D’Altronde Manoni non ha neppure molte alternative. Torromino e Lulli non ci sono per i fatti del derby con il Porto D’Ascoli, Karkalis e Del Moro sono alle prese con guai fisici mentre Chinellato e Zaffagnini sono out fino al termine della stagione. Cardella, poi, sarà ancora squalificato. Le scelte sono quasi obbligate. Davanti, i rossoblù si troveranno una squadra che fatica moltissimo a segnare, tanto che il goleador del Vastogirardi è un difensore, Sergio Ruggieri, capace di gioire per ben sei volte (non male per un centrale). Poi ci sono Hernandez (ala sinistra, cinque gol in stagione), Luigi Calemme e Antonio Fiori, entrambi esterni alti ed entrambi a quota quattro gol. Il Vastogirardi al momento è undicesimo e ha un punto in meno della Samb, per cui lotterà fino alla fine almeno quanto i rossoblù per chiudere il discorso salvezza. I gialloblù non perdono dal 2 aprile, quando caddero con la Matese per tre a zero. Poi hanno vinto sull’Avezzano per uno a zero e, nell’ultima gara, il Vastogirardi ha fermato la Vigor Senigallia seconda in classifica (uno a uno il risultato finale). La gara di oggi, poi, sarà diretta da Benito Saccà di Messina.

Continuano invece le iniziative di Samb Legend. La Fast Edit di Nando Gabrielli sta già ristampando i libri sul centenario del club e chi vorrà acquistarlo potrà farlo spendendo quindici euro. Il ricavato della vendita sarà donato in beneficenza. Per la fine della prossima settimana, poi, dovrebbero essere pronti nuovi gadget, mentre l’associazione sta anche cercando di trovar in punto vendita per i prodotti legati al centenario.

Pierluigi Capriotti