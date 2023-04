La Samb contro il Vastogirardi per chiudere il discorso salvezza

La Samb domani affronterà il Vastogirardi per provare a chiudere il discorso salvezza. Vincere contro la squadra di Tommaso Coletti vorrebbe dire avvicinare il traguardo impostosi dalla squadra dopo il fallimento del progetto sportivo di Renzi, il secondo in due anni di Serie D (senza considerare la perdita della Serie C per il pagamento dei famosi 332mila euro tramite crediti iva). Per la Samb ci sarà da sfatare il tabù Riviera della Palme, dove ha conquistato appena sedici punti in quindici partite. Per l’ex squadra di Prosperi, passato anche in rossoblù in questa stagione per una manciata di gare, sono cinque i punti conquistati nelle ultime cinque partite. I gialloblù non perdono dal 2 aprile, quando caddero con la Matese per tre a zero.

Poi hanno vinto sull’Avezzano per uno a zero e, nell’ultima gara, il Vastogirardi ha fermato la Vigor Senigallia seconda in classifica. La squadra di Coletti, però, fatica a segnare: solo solo ventotto i gol siglati in questo campionato, uno score che ne fanno uno dei peggiori attacchi del torneo. Il problema offensivo è evidente se si guardano i marcatori del Vastogirardi. Il primo è addirittura un difensore, Sergio Ruggieri, capace di insaccare per sei volte.

Poi ci sono Hernandez (ala sinistra, cinque gol in stagione), Luigi Calemme e Antonio Fiori, entrambi esterni alti ed entrambi a quota quattro gol. La punta centrale manca totalmente: il migliore è Makni, che pur giocando in quel ruolo ha segnato soltanto due gol. Il Vastogirardi, al momento, è undicesimo in classifica, con un punto in meno della Samb e lotta sempre per non retrocedere, per cui sarà motivato a giocarsela fino alla fine. La Samb, al contrario, è sempre in preda ai suoi guai societari, con Renzi che fatica a pagare i rimborsi ai calciatori e ha saltato le ultime due rate dei lodi arbitrali per un totale di circa ventimila euro. Per questo, prende sempre più forma l’idea di Vittorio Massi di creare una nuova Samb, qualunque sia il destino di quella di Roberto Renzi. In tal senso, il patron del Porto D’Ascoli si è già incontrato a marzo con Gravina e vorrebbe trasformare il titolo sportivo dei biancocelesti. Inoltre, Massi sta intessendo rapporti con uomini di calcio locali quali Max Fanesi, ex calciatore rivierascono e sambenedettese verace, da sempre al seguito dei colori rossoblù. Nel frattempo, continuano le iniziative di Samb Legend. Oltre alla scultura che si vorrebbe porre vicino alla Genevieve, l’associazione ha già iniziato a devolvere la cifra raccolta con le maglie celebrative e gli altri gadget prodotti per il centenario. Finora Samb Legend ha donato tremila e quattrocento euro ad alcuni associazioni benefiche della città. Sempre sulla pagina Samb Legend, poi, si può vedere il video inedito sulla storia del club prodotto in occasione del 4 aprile scorso.

Pierluigi Capriotti