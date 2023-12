La Samb oggi torna in campo: "Rialziamo subito la testa"

"C’è tanta voglia di tornare in campo, di fare una prestazione importante, di dare tutto davanti al nostro pubblico che come sempre ci darà una grossa mano. C’è tanta voglia di fare bene, di reagire. E’ questa la risposta che mi aspetto dai miei ragazzi per riprendere il nostro cammino, interrotto domenica scorsa". A spiegare le motivazioni che spingeranno la Samb a dare tutto, in campo, oggi, al Riviera, contro l’Atletico Ascoli, è lo stesso allenatore rossoblù Maurizio Lauro. La Samb vuole tornare subito a vincere così da dimostrare che è ancora la squadra che vuole e può rimanere al vertice della classifica, che la sconfitta – tra l’altro la prima della stagione – subita a Campobasso, proprio con una diretta inseguitrice, è stata soltanto il frutto di una giornata in cui gli episodi hanno girato male. Una sconfitta che grida vendetta vista la prestazione della Samb in Molise dove la squadra ha sempre tenuto il pallino del gioco ma non è riuscita a concretizzare tutte le occasioni fino a soccombere, ancora una volta, come con l’Avezzano e con il Chieti, in zona Cesarini.

Una settimana di rabbia che i rossoblù dovranno saper tramutare in grinta e determinazione in campo per riprendere il passo da capolista. "Abbiamo lavorato bene in settimana – ha detto ancora mister Lauro, ieri, al termine dell’allenamento di rifinitura -. Martedì (alla ripresa degli allenamenti, ndr) c’è stata qualche scoria ma era normale dopo la prima sconfitta. Poi, però, ho visto la squadra sempre meglio, i ragazzi sempre più determinati e convinti di fare una prestazione importante". Avversario, al Riviera, l’Atletico Ascoli reduce dalla sconfitta di mercoledì, con il Vastogirardi, nel recupero di campionato. Samb e Atletico Ascoli si sono già incontrate, ma in estate, per la Coppa Italia, nella prima uscita ufficiale, tra l’altro, della nuova Samb di Massi che voleva partire col piede giusto e riuscì a passare il turno. "L’Atletico Ascoli – ha detto ancora Lauro – è una squadra molto diversa dall’avversario incontrato questa estate in Coppa Italia. Dopo il cambio di allenatore (Seccardini al posto di Pirozzi, ndr) è cresciuta, sta giocando anche bene, sta mettendo in difficoltà diverse squadre. Ma noi siamo la Samb e dobbiamo fare la nostra partita cercando di portala a casa". Tra Samb e Atletico Ascoli passano ben 16 punti, ma le partite non sono mai scontate e la Samb non dovrà prendere sottogamba l’avversario. I bianconeri, al penultimo posto (13 punti) con Tivoli e Real Monterotondo hanno il quarto peggior attacco (12 gol realizzati), ma vantano una delle migliori difese (15 gol subiti). Lauro dovrebbe optare per il consueto 4-2-3-1 con Cardoni, Alessandro e Battista a ridosso di Tomassini. Indisponibili sempre Paolini e Chiatante. A dirigere l’incontro (ore 14,30) sarà Davide Cerea di Bergamo.

s. v.