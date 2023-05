La Samb resta ancora al verde La rabbia di calciatori e dipendenti

Anche ieri i calciatori della Samb hanno atteso invano che il presidente Roberto Renzi mantenesse la sua promessa. Non è arrivato alcun pagamento né per i tesserati rossoblù, né per i dipendenti. Da Roma continuano a rimbalzare ancora voci di trattative per la cessione del club ma dopo la smentita, anche, dell’imprenditore romano Alessandro Di Paolo (ha detto di non essere assolutamente interessato alla Samb), appare difficile che possa esserci qualcosa di vero o comunque infine concretizzarsi. Poi, ovviamente, nulla è mai da escludere. Di sicuro, invece, c’è che Renzi non ha assolto ad alcun impegno finanziario con la squadra che deve percepire ancora i rimborsi di novembre (per il 70%), dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. E questo non fa che peggiorare l’umore nella squadra che, almeno fino a domenica scorsa, si era compattata con l’obiettivo comune di centrare la salvezza. Centrato quell’obiettivo, ora, i nodi vengono al pettine. Ieri, ad esempio, si era diffusa in fretta anche la voce che i rossoblù si sarebbero sottratti all’allenamento. Ma dalla società è comunque arrivato il report, invece, della giornata di lavoro.

Era prevista proprio per ieri la ripresa degli allenamenti in vista dell’ultima gara di campionato con l’Avezzano. Si è fermato Guerrieri che si trascinava dietro un problema muscolare da domenica scorsa. Oggi si sottoporrà ad accertamenti, si teme uno stiramento all’adduttore della coscia. Tassi ha svolto solo la parte atletica ma non ce la farà a scendere in campo domenica, recuperato Zaffagnini che ha disputato anche la partitella. Che si sia svolto o meno l’allenamento, a questo punto del campionato, poco conta, manca una gara, la Samb è già aritmeticamente salva e non ha più nulla da chiedere. Di sicuro è stato un allenamento leggero, dove ognuno ha deciso un po’ per conto suo. Qualche malumore nel gruppo è anche inevitabile nel momento in cui la società è assente. Renzi da marzo non paga neppure i lodi arbitrali, ha chiesto più tempo anche all’associazione italiana calciatori che per difendere le posizioni dei suoi assistiti può sempre presentare istanza di fallimento. Cosa pensa di fare Renzi non è chiaro, certo è che se non pagherà i debiti sportivi, non potrà iscrivere la Samb al prossimo campionato con buona pace di tutti perché tanto a San Benedetto oramai si auspica solo la nascita di una nuova Samb con un consorzio di sponsor tra cui Luigi Rapullino, ceo di Sideralba, e Vittorio Massi presidente. Decaduta la matricola della Samb di Renzi, Massi potrà cambiare il nome del Porto d’Ascoli a favore della Samb. Probabilmente per un anno non potrà chiamare la squadra Sambenedettese ma non sarà certo questo il problema per far rinascere il calcio a San Benedetto. Anche la Fiorentina per un po’ si chiamò Florentia Viola. Anche perché la vera Samb è stata cancellata decenni fa.

s. v.