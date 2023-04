La Samb salva, fa festa da sola I ’pagherò’ di Renzi slittano ancora

Samb salva, aritmeticamente, a due giornate dalla conclusione del campionato. Sul campo Manoni e i suoi il loro lo hanno fatto. Ora toccherà al presidente Renzi fare la sua mossa. Solo una settimana fa aveva promesso di saldare tutte le pendenze con squadra e dipendenti entro il 28 aprile, ma già ieri circolavano informazioni diverse. Il patron pare si sia rifatto vivo con qualche calciatore per prendere altro tempo rinviando l’appuntamento con i pagamenti di un’altra settimana ancora, quindi alla prima settimana di maggio.

Indecifrabile il comportamento di Roberto Renzi che ha voluto a tutti i costi la Samb, se l’è aggiudicata all’asta salvo poi perdere la serie C per la faccenda dei contributi non versati, fino ad arrivare ad oggi, a vanificare l’ennesimo campionato non pagando rimborsi ai tesserati, non pagando i dipendenti e lasciando indietro pure i lodi arbitrali dopo aver onorato le scadenze fino al mese scorso. Soffermandoci solo sul campo, alla luce dei risultati raggiunti dalla squadra, non si può non notare che in condizioni normali, forse, questa Samb avrebbe potuto raggiungere anche risultati più ambiziosi. I valori in campo sono venuti fuori, da Vita a Guerrieri, da Marras a Proia, i rossoblù hanno dimostrato di avere qualità da vendere. Peccato che elementi validi come questi si siano ritrovati a vestire la maglia rossoblù proprio in queste circostanze. In condizioni normali, con qualche rinforzo a dicembre, forse si sarebbe stati a parlare d’altro. Ed invece la squadra afflitta dai problemi societari ha lasciato indietro tantissimi punti.

Il punto di svolta della stagione è evidentemente arrivato proprio dopo quella gara in cui i rossoblù non sarebbero dovuti scendere in campo, quando avevano annunciato lo sciopero, nella partita contro il Porto d’Ascoli. Non lo ha nascosto proprio mister Manoni. "Forse è in quel momento che ci siamo ricompattati - ha detto l’allenatore -, quando abbiamo capito che anche se da soli, dovevamo andare avanti e lottare per conquistare la salvezza. Non è stata una decisione facile da prendere sapendo che avevamo tutti contro". Manoni che aveva rotto il silenzio a Pasqua, è tornato a parlare anche nel post gara di domenica, dopo il successo sul Vastogirardi che ha sancito la certezza aritmetica della salvezza per la Samb. "Non era scontato raggiungere l’obiettivo - ha detto ancora -, nelle condizioni in cui eravamo rischiavamo di andare a fondo. Con Renzi mi sono sentito a Pasqua, poi è stato il presidente a farsi vivo con la squadra dicendo che avrebbe messo tutto a posto a breve. Noi il nostro impegno lo abbiamo mantenuto, ora tocca a lui". Peccato non aver potuto festeggiare la salvezza con i tifosi. "Spiace a me come alla squadra - ha concluso il mister -, di questo sono sicuro, sono i tifosi a regalarti emozioni quando sei in campo, altrimenti non c’è un senso".

