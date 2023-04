La Samb si prepara al match contro la sorpresa Senigallia

La Samb si prepara ad affrontare la Vigor Senigallia, che ancora spera di poter recuperare i punti di svantaggio che la separano dal Pineto capolista. I rossoblù lo faranno senza che Renzi abbia mantenuto la sua promessa di pagare i rimborsi ai calciatori e allo staff. Che poi nessuno aveva pensato potesse pagare tutto quello che deve ai rossoblù attualmente in rosa, ma era stato lo stesso Renzi a dire che per ieri 28 aprile ci sarebbero state novità positive. Invece, al momento tutto tace, e non è arrivata neppure una mancetta come quella pagata prima di Pasqua, con ventimila euro sborsati da Renzi sui circa settantamila della mensilità di novembre. Quindi mancherebbero la metà di novembre e i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Le difficoltà economiche di Renzi ormai non fanno neppure più notizia e non si capisce come possa pensare di andare avanti. Nel frattempo, i rossoblù di Manolo Manoni stanno cercando di chiudere con onore il campionato dopo aver ottenuto la salvezza matematica battendo domenica scorsa il Vastogirardi di Tommaso Coletti grazie alla rete di Diego Vita. Per la Samb, domani, non sarà facile uscire indenne dal terreno di gioco della Vigor Senigallia, che già all’andata aveva battuto i rossoblù per due a uno. La Vigor ha perso soltanto una volta nelle ultime tredici partite, ed è ancora in corsa per la vittoria del campionato, seppure deve sperare in un suicidio del Pineto, dal quale la separano quattro punti (e non sarà facile recuperarli in appena due giornate). Ma gli uomini di Aldo Clementi sono costretti a crederci, forti anche dei cinque punti recuperati agli abruzzesi nelle ultime cinque partite. Il Pineto, infatti, non vince da tre turni e domani affronterà il Roma City, che ha ben altre motivazioni rispetto alla Samb (deve ancora ottenere la certezza assoluta di salvarsi, mantenendo l’attuale distacco dalla penultima in classifica).

La Vigor Senigallia è l’assoluta sorpresa dell’anno: da neopromossa si ritrova seconda, con ancora l’opportunità di vincere il campionato. Trascinatori, per i marchigiani, sono Sabah Kerjota e Denis Pesaresi, autori rispettivamente di nove e dieci reti in stagione. La Samb, invece non potrà contare su Tassi e Zaffagnini, ormai fuori dai giochi probabilmente fino al termine del campionato, mentre per il resto la rosa è al completo (tolti, ovviamente, i separati in casa Lulli e Torromino). Manoni, però, potrebbe anche pensare di far giocare qualche ragazzo proveniente dalle giovanili o qualche elemento che è sceso in campo meno finora, visto che la Samb non ha più obiettivi per il campionato in corso. Infine, chi vorrà seguire la Samb a Senigallia (pochi visto i numeri delle ultime trasferte e delle recenti gare casalinghe) potrà farlo acquistando i biglietti direttamente presso lo stadio di Senigallia.