La Samb tra campo e mercato Occhi su Tomas e Alessandro

La Samb che sarà di Vittorio Massi dovrebbe farlo con Maurizio Lauro in panchina. Ieri il tecnico dell’Alessandria ha chiuso il suo rapporto con i grigi piemontesi, dopo avergli regalato la salvezza vincendo i play out contro il San Donato Tavernelle. L’Alessandria ha cambiato proprietà proprio negli ultimi giorni e quindi Lauro non sarà riconfermato. Il progetto di Vittorio Massi sembra interessarlo molto e le parti si sono già sentite. Lauro potrebbe quindi approdare a breve in Riviera come tecnico della nuova società che nascerà dalle ceneri del Porto D’Ascoli. Quarantadue anni, nato a Ischia, Maurizio Lauro da giocatore Lauro ha indossato le maglie di Ascoli, Reggina, Cesena, Ternana ed Ancona. In particolare, dalla stagione 20042005 ha sempre giocato tra Serie A e b, collezionando sessanta presenze nel massimo campionato italiano (di cui cinquanta con il Cesena). Più recente e meno ricca la sua carriera da allenatore, che è partita recentemente. De Angelis, infatti, ha fatto sapere di cercare un profilo giovane, che abbia voglia di trovare nella nuova Samb un trampolino di lancio per la sua carriera futura. In panchina, Lauro ha esordito con il Castelfidardo in Serie D, dove ha diretto trentaquattro partite nella stagione 20202021, collezionando quattordici vittorie, tredici pareggi e sette sconfitte. Nel campionato 20212022 è approdato sulla panchina del Mantova e quindi nel febbraio scorso lo sbarco ad Alessandria, dove ha conquistato la salvezza dopo un inizio molto complicato dei piemontesi. Chissà poi che l’interessamento della Samb nei confronti di due elementi quali l’ex rossoblù Luka Tomas e la punta del Lumezzane Danilo Alessandro non siano frutto delle prime indicazioni di Maurizio Lauro. Di certo, i due interessano molto il diesse Stefano De Angelis. Danilo Alessandro è una punta esperta, di trentacinque anni, e ha vinto varie volte il campionato di Serie D. L’ultimo successo risale a poco tempo fa, quando ha vinto il torneo 20222023 con il Lumezzane, segnando ventuno gol in trentaquattro partite. Alessandro ha trascorsi anche in B e C, ma la Serie D è il suo parco giochi, tanto da vantare più di un gol ogni due partite (nel girone B di Lnd, addirittura, ha segnato quarantaquattro gol in sessantaquattro partite). Ovviamente, sono tante le squadre a volerlo, ma De Angelis lo ha avuto con sé a Campobasso. Potrebbe tornare a San Benedetto, poi, anche Luka Tomas, uno dei migliori difensori della prima stagione di Renzi, andatosene in polemica con il presidente laziale per le note questioni dell’estate passata. Anche Tomas è attualmente in forze alla Lumezzane. Piacciono sempre, poi, Simone Paolini e Kevin Candellori della Fidelis Andria.

Pierluigi Capriotti