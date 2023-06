La Samb verso la mancata iscrizione

Un paio di imprenditori avrebbero contattato il primo cittadino di San Benedetto Antonio Spazzafumo per avere informazioni in merito alla Sambenedettese. Il sindaco li ha chiaramente rinviati al presidente Roberto Renzi dal momento che non ha più notizie da settimane. Anzi il sindaco attendeva una telefonata di Renzi per il 15 giugno ma non è mai arrivata. Dalla Capitale tutto tace. Cosa stia facendo Roberto Renzi o cosa voglia fare è un mistero. Certo è che entro il 14 luglio dovrà ripianare almeno le pendenze sportive altrimenti non potrà iscrivere la Samb al prossimo campionato. La strada intrapresa sembra questa. A carico di Renzi ci sarebbe anche un deferimento per il mancato pagamento dei rimborsi ai tesserati e per i lodi arbitrali sulle conciliazioni ottenute con gli ex rossoblù.