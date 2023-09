La Yuasa Battery Grottazzolina sfida la Lube Civitanova: Test Match di Prestigio

Ecco la prima uscita della Yuasa Battery Grottazzolina che questa sera alle ore 20 affronterà al Pala Cingolani di Recanati, i vicecampioni d’Italia della Lube Civitanova. Test match di prestigio, dunque, dove le due massime compagini marchigiane del volley maschile si affronteranno per celebrare il restyling di una struttura polivalente. Di fronte ci sarà una Lube "sperimentale", priva di diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali tra campionati europei (come Balaso, Bottolo, Chinenyeze, Lagumdzija e Nikolov) e manifestazioni pre-olimpiche quali De Cecco e Yant. In attesa del rientro di Anzani, coach Blengini potrà comunque contare su elementi di spessore: ecco il palleggiatore norvegese Thelle (proveniente dalla Hawaii University), l’opposto ex Santa Croce Motzo, i centrali Larizza e Diamantini ed il libero (ex Cuneo) Bisotto, oltre ad una vera e propria istituzione del volley nazionale come Ivan Zaytsev. A completare il quadro giovani di belle speranze provenienti dalla cantèra Lube, come Cremoni e Giani già in campo nella prima amichevole stagionale contro Pineto. Per capitan Vecchi e compagni, dopo una settimana passata a sudare in palestra e ad incontrare i tanti tifosi del territorio nelle prime tre tappe dello Yuasa Battery Tour, ecco il momento del primo confronto. Coach Ortenzi, che non potrà ancora contare su Breuning ancora impegnato con la nazionale danese, un primo importante appuntamento per segnare il passo e vedere i progressi di un gruppo ampiamente rinnovato, dopo appena due settimane di lavoro: "Siamo ancora all’inizio del nostro percorso, per cui prenderemo questa occasione per confrontarci ma soprattutto per iniziare a saggiare il clima partita. Chiaro che, essendo solo alla seconda settimana di lavoro, l’attenzione principale sarà rivolta ad evitare di strafare e salvaguardare i ragazzi dal punto di vista fisico. Si tratta di un appuntamento comunque di prestigio, ma che non dovrà distoglierci dal programma di lavoro che abbiamo intrapreso". Un primo test di livello per saggiare subito le difficoltà che attendono la Yuasa Battery.