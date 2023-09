La Yuasa macina allenamenti

Continua senza soste e senza particolari intoppi il programma di avvicinamento della Yuasa Battery Grottazzolina al via della prossima stagione ormai distante meno di un mese, con il debutto in campionato nella prossima Serie A2 programmato per metà ottobre in casa contro una big assoluta come Cuneo. Insomma si macinano allenamenti e soprattutto test match in questa fase di stagione, oliare i meccanismi diventa assolutamente fondamentale, anche incrociando il cammino contro autentiche big come ad esempio la Lube Civitanova affrontata per ben due volte con ottimi spunti da parte della Yuasa Battery.

Questa settimana non è da meno delle precedenti e prevede appunto due test match di assoluto interesse e entrambe al Pala Grotta. Si inizia oggi alle ore 18 quando di fronte e Marchiani e compagni ci sarà Ortona per la seconda uscita con gli abruzzesi che vantano in rosa un elemento di assoluto valore e prestigio come Lionel Marshall.

Ad Ortona Grotta si è imposta con autorevolezza e mostrando un ottimo livello di gioco, dare continuità anche in questa sfida significherebbe andare a trovare un equilibrio sempre più stabile e amalgamare al meglio i tanti volti nuovi (ben otto in totale) a disposizione di coach Massimiliano Ortenzi. Ricordiamo che Ortona è una neopromossa pronta a dire la sua in una A2 di livello decisamente molto alto.

Ma non sarà questo l’unico test in programma per questa settimana perché si tornerà di nuovo in campo per un altro match, sempre a Grottazzolina sabato pomeriggio.

Avversario di turno in questa circostanza sarà invece la Banca Macerata (inizio previsto alle ore 17,30), affidata alle mani esperti di coach Emanuele Castellano e pronta ad un ruolo di primissimo piano nella prossima A3.

Una squadra che sicuramente sarà un altro bel test per la Yuasa Battery che si prepara al meglio per la nuova

stagione. Il tutto dopo un weekend di gala in cui

la prima edizione del Festival dello Sport, organizzato dalla M&G Scuola Pallavolo, ha lasciato in dote il sapore

dolce dello sport

raccontato da alcuni grandi protagonisti capaci di richiamare l’attenzione e la presenza di tanti

appassionati.