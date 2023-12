L’Atletico Ascoli: "Pronti al derby con la capolista"

L’Atletico Ascoli torna al Riviera delle Palme dopo il derby di Coppa Italia di questa estate Sarà sicuramente una gara diversa perché tante cose sono cambiate sia in casa Samb, ma soprattutto in casa bianconera. In panchina non c’è più Mister Sergio Pirozzi e in campo ci saranno anche diversi calciatori che quest’estate non c’erano. Insomma, la compagine del Patron Graziano Giordani sogna di replicare il clamoroso exploit del 4 ottobre 2015 quando il Monticelli di Mister Nico Stallone andò ad espugnare lo stadio rossoblù con un indimenticabile 4-5. I ragazzi di Mister Seccardini, molti dei quali ascolani, ce la metteranno tutta per compensare il gap tecnico che li divide dalla fortissima capolista e avranno il piccolo vantaggio di non aver nulla da perdere. Alla sfida non parteciperà il tecnico dell’Atletico Ascoli, squalificato per un turno e non ci saranno neanche l’infortunato capitano Matteo D’Alessandro e l’altro squalificato Boubacar Diarra. Mister quanto le dispiace non essere in campo assieme ai suoi ragazzi? "Sarei ipocrita se dicessi che non mi dispiace, ma ho totale fiducia nello staff con cui mi confronto giornalmente e con cui sono in totale sintonia. Questa partita l’ho preparata con loro, con Alex Simoni, Lorenzo Luzi, Mauro Iachini e Mizio Scaramucci e per questo la mia assenza non condizionerà la prestazione dei ragazzi. A livello personale una partita così mi ripaga di tutti i sacrifici fatti durante questi anni. La vedo una prima gratificazione per tutto il lavoro svolto e per tutte le esperienze che ho fatto per arrivare a questi livelli". La Samb è capolista, con Mister Lauro vi lega una bella amicizia: che partita sarà? "Affronteremo la prima della classe, una squadra costruita per arrivare al vertice del campionato, che al di là dei tanti giocatori importanti ha anche un’identità collettiva ben definita. Con Maurizio ci conosciamo da tanti anni, lo stimo molto come allenatore ma soprattutto come uomo, so bene quanto sia preparato e meticoloso nel suo lavoro e per questo sarà ancora più difficile affrontarli". Atletico Ascoli società giovanissima: sarà già bello giocarla questa gara? "Per tutta la famiglia Atletico Ascoli sarà indubbiamente una giornata speciale. Ripensando da dove è partita questa società, non si può che essere orgogliosi del percorso fatto e della crescita evidenziata sotto tutti i punti di vista".

Valerio Rosa