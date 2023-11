Laverone va verso il recupero, delegazione dal presidente Malagò

Messe da parte per un attimo le questioni societarie, la Fermana è tornato ad allenarsi al Pelloni in vista della partita di domenica prossima contro la Torres. Laverone va verso il recupero completo dopo aver saltato le partite contro Pineto e Sestri Levante ed esser rimasto in panchina a Rimini. Intanto, nella giornata di martedì, i gialloblù sono stati presenti all’incontro "Il ruolo dello sport per il rilancio dei piccoli borghi terremotati" con il presidente del Coni Giovanni Malagò. Delegazione fermana composta dalla segretaria generale Marusia Giannini e Rinaldo Chiappini, insieme a capitan Giandonato, Misuraca, Eleuteri e Spedalieri. Questa la nota ufficiale del club: "Importante appuntamento col presidente del Coni Giovanni Malagò, riferimento assoluto dello sport italiano".