Lodi arbitrali, l’ultima grana della Samb di Renzi

Mentre la Samb ha ripreso ad allenarsi in vista della gara interna con il Vastogirardi, Renzi ha i suoi guai societari e nuove scadenze in vista. Due ne ha già saltate. Il patron rossoblù non ha infatti saldato né la rata dei lodi arbitrali di fine marzo né quella scaduta qualche giorno fa, il 15 aprile, per un totale di circa ventimila euro. Ora bisognerà capire se decadranno le rateizzazioni e come (o quando) potrà pagare quanto dovuto. C’è da tener conto, poi, che per iscrivere la squadra al prossimo campionato la società non dovrà avere pendenze. In più, dovrà avere in mano le liberatorie da parte dei calciatori rossoblù, e qui si apre un altro discorso, comunque dello stesso tenore dei lodi arbitrali.

Roberto Renzi, infatti, ha saldato appena il trenta per cento delle mensilità di novembre, ma mancano ancora la parte restante dello stesso mese e poi i rimborsi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Tra poco, poi, si aggiungeranno altri settantamila euro (a tanto ammonta il monte ingaggi mensile) per aprile. Il presidente della Samb, poi, non potrà contare, almeno per aprile, della cifra da incassare dall’insinuazione tardiva riguardante il fallimento della vecchia Samb di Renzi. L’udienza del Tribunale di Ascoli, infatti, si terrà il 19 maggio e se la sentenza dovesse dar ragione alla Reale Mutua Assicurazioni (quella che aveva garantito le fideiussioni nel corso della gestione Serafino), Renzi potrebbe incassare attorno ai settantamila euro. A tutto ciò, poi, vanno aggiunti anche circa diciottomila euro, che la società rossoblù dovrà impiegare per saldare i premi preparazione.

In questa settimana, infine, Renzi dovrebbe pagare il mese di marzo alla Fifa Security, che si occupa del servizio d’ordine al Riviera delle Palme. A proposito dei match casalinghi, si è aperta la prevendita per la gara con il Vastogirardi di domenica 23 aprile, e i tagliandi sono acquistabili sul circuito vivaticket o nei punti vendita fisici della città. Difficilmente, però, saranno venduti tanti biglietti, perché la gente ha abbandonato il club di Renzi, tanto che contro la Matese erano appena cinque i tifosi al seguito dei ragazzi di Manoni. A proposito della squadra, Alboni è tornato a lavorare con il gruppo, ma non ha ancora toccato la palla. Karkalis, Del Moro e Tassi sono invece alle prese con le terapie riguardanti i rispettivi fastidi. Per la partita con il Vastogirardi, però, Manoni potrà contare sul rientro di Mauthe, che ha scontato il turno di squalifica, mentre Cardella non ci sarà, perché dovrà scontare la sua seconda e ultima giornata di stop.

Questo fin settimana, poi, si chiuderà la stagione della Juniores. I giovani rossoblù, reduci da una sconfitta per 6 a 1 con il Pineto, chiuderanno la stagione con il Porto D’Ascoli al campo Merlini.

Pierluigi Capriotti