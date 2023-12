Lorenzoni al Fossombrone. Doppietta del Montegiorgio

Mercato intenso a partire dalla Serie D che si prepara oggi a vivere un turno infrasettimanale senza dubbio molto interessante. Partiamo dal colpo messo a segno dall’Atletico Ascoli che ha acquisito le prestazioni del difensore Antonio Pinto, classe 2001, proveniente dalla Pianese, attuale capolista del girone E; cresciuto nel Novara ha vestito le maglie di Casale e anche della Virtus Verona in C prima dell’avventura di questa stagione in terra toscana: è lui il rinforzo per il pacchetto arretrato degli ascolani oggi di scena in casa dello United Riccione guidato dall’ex tecnico di Vis Pesaro e Fermana, Giancarlo Riolfo. Sempre in Serie D colpo grosso del Fossombrone che si assicura le prestazioni di un under di grandissimo livello per la categoria come Filippo Lorenzoni, classe 2003, cresciuo nel settore giovanile della Fermana fino ad esordire in prima squadra, poi le esperienze sempre in quarta serie alla Samb, al Livorno e in questa stagione a L’Aquila. In Eccellenza si muove con decisione il Tolentino, tornato a livelli molto alti in classifica. In primo luogo da segnalare la permanenza del fantasista Davide Borrelli, da molti dato sul piede di partenza.

In attacco invece il volto

nuovo è quello del classe 2003 Mattia Cardinali, prodotto del settore giovanile della Fermana, in forza in D con le casacche di Castelfidardo, Notaresco e nella prima parte di questa stagione al Fano. Doppio arrivo al Montegiorgio e subito in campo per la trasferta di Tolentino: si tratta del centrocampista Matteo Giri, classe 2004 (che ha bagnato l’esordio con il gol) e l’attaccante classe 2005 Leonardo Flaiani, passato anche dal settore giovanile dell’Ascoli e del Bologna.

Novità ulteriori in casa rossoblu sono attese anche nelle prossime ore per una squadra che punta a risalire la classifica verso zone più tranquille. Intanto la Sangiustese, sempre in Eccellenza, ha salutato l’attaccante Jordan Michel Ouedraogo, classe 1997, arrivato in maglia rossoblù nella prima parte di questa stagione. Scendiamo in Prima Categoria dove arriva l’esonero per il tecnico Giancarlo Pomili sulla panchina del Montottone, atteso a breve il nome del sostituto. In attacco si rinforza il Piane di Montegiorgio che ha deciso di puntare sull’attaccante 42enne Fernando Carca, a lungo protagonista in categorie superiori.

Un salto fuori regione per seguire il cammino di un fermano (per la precisione di Montegranaro) a lungo protagonista nel panorama professionistico come Guido Marilungo, anche tanta A nel suo cammino. Ad inizio stagione l’avventura in Puglia con il Barletta, dopo aver vestito la maglia della Recanatese lo scorso anno; proprio in queste ore lo svincolo dall’ex squadra e l’approdo ormai probabilissimo al Gallipoli.