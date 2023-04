L’oro al collo di Massimo Fabbrizi

Massimo Fabbrizi ha vinto la medaglia d’oro al primo Gran Premio Fitav della stagione 2023. Al Tiro a volo Giulio Antonio Acquaviva di Cellino Attanasio (Teramo) si sono misurati i maggiori talenti del panorama nazionale della Fossa Olimpica ed è stato Massimo Fabbrizi ad aggiudicarsi la vittoria della qualifica Eccellenza.

Al traguardo dei 125 piattelli di selezione era stato Daniele Resca a impossessarsi con 121 della vetta provvisoria della classifica davanti al 120 dello stesso Fabbrizi, ma l’emiliano Resca non superava lo scoglio delle semifinali e nel medal match il carabiniere marchigiano di Monteprandone vinceva la medaglia d’oro con 2935 davanti al 28 del romano di Artena Diego Valeri e al toscano Giulio Nelli: terzo con 1925. Una vittoria sicuramente importante per l’azzurro anche in cista delle prossime competizioni internazionali che caratterizzeranno la stagione agonistica.

Vittorio Bellagamba