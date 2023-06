L’Urbania spezza i sogni del Monturano

urbania calcio

2

monturano C.

0

URBANIA: Ducci 8, Rossi 7,5, Aluigi 7 (59’ Sema 7), Catani 7,5, Giovanelli 7,5, Temellini 8, Pagliardini 8 (82’ Bicchiarelli 7), Paradisi 8, Ottaviani 7 (75’ Cantucci, 8), Braccioni 7,5, Franca 7 (53’ Monceri 7,5). All. Omiccioli.

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori 6, De Carolis 6, Viti 6, Smerilli 6,5 (75’ Venanzi sv), Finucci 6, Muzi 6,5, Di Gennaro 5,5 (60’Adami G., 5,5), Petruzzelli 5,5 (83’ Adami M. sv), Moretti 5,5, Bracalente 6, Frascerra 6. All. Viti.

Arbitro: Barbatelli di Macerata. Assistenti: Gianelli di Pesaro, Aureli di San Benedetto del Tronto.

Reti: Pagliardini 48’, Cantucci 94’.

Ammoniti: Rossi, Catani

Nel campo neutro del Diana di Osimo si sono consumati gli ultimi minuti di questa scoppiettante stagione di Promozione. Ad imporsi è l’Urbania Calcio che torna nella massima serie regionale. Il primo tempo vede l’Urbania partire forte, la squadra di mister Omiccioli impone il suo gioco e dopo appena 3’ Pagliardini ha la prima occasione del match: da pochi passi il bomber impatta male e spedisce fuori. È ancora la squadra biancorossa a dominare il terreno, ma gli uomini di mister Viti sono pericolosissimi in ripartenza e soprattutto su calcio piazzato. Al 15’ una nuova grande opportunità: Ottaviani colpisce di controbalzo ma la palla finisce a destra del portiere. Il Monturano non ci sta e su una triangolazione da sinistra impensierisce la retroguardia biancorossa. Al 25’, ennesima chance per l’Urbania con Pagliardini che colpisce il palo di destro. Passano pochi minuti e il capitano Rossi si rende pericoloso con un colpo di testa su corner che Isidori respinge sul palo. Al termine del primo tempo, dopo un forcing dei fermani arriva il gol dell’Urbania, sul più classico dei contropiedi Pagliardini è bravo a sfruttare l’indecisione di Isidori e con un tocco mancino supera l’estremo difensore. L’inizio di ripresa è segnato dal dominio del Monturano che sfiora il gol con un tiro a giro di Frascerra. Gli uomini di mister Viti conquistano sempre più terreno ma le prime palle gol arrivano dai piedi di Pagliardini e di Ottaviani. Al 70’ occasionissima per il Monturano che su sviluppi di calcio d’angolo vede respingersi un gol già fatto di Muzi. Sul finale del quarto minuto di recupero è lestissimo Cantucci a sfruttare il campo concesso dal Monturano e dopo una discesa prorompente si involta in rete.

Andrea Alessandroni