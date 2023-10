Macchiati stacca il pass per Parigi

FERMO

La nazionale maschile di ginnastica artistica ce l’ha fatta. Ai campionati mondiali di qualificazione a squadre, in corso ad Anversa, si è qualificata al sesto posto staccando il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sotto la guida dell’allenatore Marco Fortuna e del direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, il gruppo azzurro tra cui il fermano Mario Macchiati dell’associazione ginnastica ‘Fermo 85’, durante il periodo di Ferragosto, si era allenato a Fermo presso il centro federale ‘Appoggetti’ di via Leti. Da qui, ultimo allenamento congiunto a Milano per poi affrontare i campionati assoluti di Padova e partire alla volta della città belga. Soltanto 12 squadre si sarebbero potute qualificare e, a dispetto degli ultimi due quadrienni che avevano visto i colori azzurri fuori dalla competizione a cinque cerchi (ai mondiali di qualificazione per Tokyo 20-21 arrivarono13esimi, ndr), gli atleti italiani hanno raggiunto la sesta posizione con il punteggio di 248.796 dietro a Giappone, Usa, Gran Bretagna, Canada e Germania (248.862).

g.c.