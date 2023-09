Male Spedalieri e Laverone. Borghetto salva il salvabile

Borghetto 7: Salva il risultato parecchie volte. Sul gol non poteva fare di più.

Spedalieri 5: Sull’occasione di Carpani esce malissimo e lascia da solo Padella. In occasione del gol lascia troppo spazio.

Padella 6: Terzo giallo consecutivo, ma questa volta speso bene; Giampaolo si stava involando da solo. Tanto cuore e leadership. (Dal 46’ st Semprini s.v.). Calderoni 6,5: Buone diagonali difensive con Padella e quasi sempre preciso nelle chiusure. In difesa è il migliore.

Laverone 5: Spesso bucano dalle sue parti, anche in avanti è impreciso. Comprensibilmente la stanchezza si fa sentire. (Dal 1’ st Eleuteri 6: cambia il ritmo della fascia destra. Da rivedere qualche cross, ma nel complesso un buon secondo tempo). Giandonato 6,5: Niente turnover, lui c’è sempre. Si prende qualche rischio di troppo. Ma se il pallone non passa dai suoi piedi, la squadra difficilmente gira. Fontana 6: Tolto un pallone regalato, ancora importante a centrocampo. (Dal 41’ st Pinzi s.v.).

Pistolesi 6: In campo come se a Gubbio non fosse successo nulla. Stato di forma buono. (Dal 34’ st Santi 6: da corner stava per regalare il pareggio. In difesa chiude bene).

Misuraca 6: Partita più di sacrificio che di classe. Sulla carta fa il trequartista ma è dappertutto. Curatolo 5,5: Meglio rispetto a Gubbio, ma ancora non al top. (Dal 34’ st Grassi 5: Si fa ingabbiare ed è poco lucido).

Montini 5: Lotta ma non riesce a incidere. L’occasione più grande per pareggiarla ce l’ha lui ma la spara in Curva Duomo.

All. Bruniera 5: Si poteva fare un po’ di turnover o quantomeno cambiare prima. La stanchezza fisica e mentale si è fatta sentire, bisognava prevderlo.