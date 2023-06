Mancata iscrizione, il rischio aumenta

Mentre la nuova San Benedetto calcio continua ad incontrare il consenso della piazza, la Samb di Roberto Renzi cade sempre più nel dimenticatoio. D’altra parte è lo stesso presidente che non fa avere notizie a nessuno. Se si senta o meno, almeno, con qualche calciatore, non è chiaro. Di fatto non ha ancora pagato nulla. E’ ancora indietro con il pagamento dei rimborsi alla squadra e allo staff da novembre, con i dipendenti da ottobre. Renzi non si è fatto più vivo nemmeno con l’Associazione italiana calciatori, l’ultima volta a marzo aveva chiesto, tramite il proprio legale, qualche giorno in più per pagare le rate dei lodi arbitrali ma poi, da marzo, non ha pagato più nulla e non ha dato più notizie. Il tempo stringe e la Samb si avvia sempre più verso una mancata iscrizione.