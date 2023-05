Manoni vuole restare alla Samb "Ma serve l’unione tra tutti"

Trascorrono i giorni e dal presidente Roberto Renzi non arrivano né notizie, né soldi. L’ultimo contatto con staff e squadra ci sarebbe stato a fine campionato quando si è giocata l’ultima gara della stagione il 7 maggio scorso. Sicuramente quella è stata l’ultima occasione in cui il presidente ha parlato con l’allenatore Manolo Manoni. "Ci siamo sentiti a fine campionato – ha confermato il mister –. Mi ha ringraziato per il lavoro svolto e mi ha ribadito ancora una volta che sistemerà tutto per rendere viva la Samb". Stessa promessa che il presidente aveva fatto anche alla squadra ma novità dal punto di vista societario, a ieri, non ce ne erano. La situazione della Samb resta delicata con Renzi che deve pagare alla squadra e allo staff i rimborsi arretrati da novembre fino ad oggi, gli stipendi ai dipendenti da ottobre ad oggi. E poi ci soni i lodi arbitrali, gli affitti degli alloggi della squadra, fornitori, l’affitto del Riviera delle Palme che si aggiungono al pignoramento delle quote sociali rossoblù per un debito della Gargliano Immobiliare che detiene il 90% della Samb.

Mister Manoni, squadra e città aspettano notizia sul futuro. "Di una eventuale riconferma – ha spiegato l’allenatore – non abbiamo parlato, non ha toccato questo argomento il presidente". Ma Manoni, forse, questo se lo aspetta, nel caso in cui la situazione si chiarisse, seppure è difficilmente immaginabile in questo momento? "Abbiamo – ha spiegato il tecnico – raggiunto l’obiettivo minimo della salvezza in una situazione molto difficile, non era facile e non era scontato. È chiaro che questo è stato utile anche a me per crescere a livello professionale. Il mio sogno era quello di allenare la Samb ma con la presenza tifosi perché senza di loro il calcio non è niente. E io so quante emozioni questa piazza può regalare perché le ho vissute dalla tribuna da spettatore. Il grosso rammarico è proprio quello di non aver avuto i tifosi vicino. È chiaro che mi piacerebbe continuare ad allenare la Samb in una situazione diversa, laddove società, squadra e tifosi siano uniti". Quando la squadra ha deciso di scendere in campo contro il Porto d’Ascoli, venendo meno, quindi, allo sciopero proclamato, c’è stata la spaccatura con la piazza. E il discorso vale anche per il mister. "Ne sono consapevole ma ognuno porta avanti le proprie ragioni, io non rimpiango quella scelta presa con la squadra perché penso che per professione e amore per questo sport non si poteva agire diversamente. Rifarei la stessa scelta. I tifosi hanno le loro ragioni ma non possono essere l’allenatore o i calciatori a staccare la spina alla Samb, non posso essere ricordato come quello che ha contribuito a staccare la spina a 100 anni di storia. Io non me la sono sentita, ho cercato di onorare questa possibilità che mi è stata data e di portare a termine il mio compito nel migliore dei modi".