Martinelli e Busbani primi al Castellano

Giampaolo Busbani (Team Crainox) e Ivan Martinelli (Hair Gallery Cycling Team), sono stati loro i vincitori del Gran Premio Castellano, gara per amatori organizzata dalla Torello Bike in collaborazione con il comitato festeggiamenti San Giuseppe Artigiano, sotto l’egida del CSI. Al via si sono presentati 170 corridori. Il ciclismo è tornato dunque a Castellano a distanza di tanti anni. La prima gara ha visto Busbani vincere precedendo Mele, Lattanzi, Soldi, Calcinari e Luzi. Molto più combattuta la seconda gara e sulla salita finale Carlini veniva raggiunto dal compagno di squadra Martinelli che vinceva in volata. Terza piazza per Pirro poi Frangioni, Breccia, Scotti e tutti gli altri. Alla presenza degli organizzatori del sindaco Alessio Pignotti, dell’Assessore Paolo Maurizi e del Consigliere Massimiliano Doppieri si effettuavano le premiazioni.