"Massi, decisione ingiusta"

Il Porto d’Ascoli affronta nell’ultima giornata della stagione 202223 il Trastevere già qualificato nei play-off, in una gara in cui l’unica ambizione è quella per la squadra di Ciampelli di terminare settimo in classifica e non farsi scavalcare da altre compagini. I fari sono però tutti puntati fuori dal campo, perché il Giudice Sportivo hainflitto al presidente Vittorio Massi l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 2 luglio 2023 "per avere, al termine della gara, protestato all’indirizzo del Direttore di gara rivolgendogli espressioni offensive e irriguardose", fatti risalenti a domenica 23 aprile dopo la gara con il Pineto in terra abruzzese. Una decisione ufficializzata però con il comunicato di martedì 2 maggio, e che ha destato grande sorpresa, come spiega il comunicato ufficiale della società biancoceleste ‘orange’: "Il Porto d’Ascoli Calcio esprime tutto il proprio dissenso e amarezza per l’inibizione inflitta al proprio presidente Vittorio Massi fino al 2 luglio 2023 per una mai avvenuta protesta nei confronti dell’arbitro della penultima sfida di campionato contro il Pineto. In tale occasione il presidente, presente nel settore ospiti insieme a suo figlio di appena sette anni, ha avuto accesso alla zona spogliatoi solo a partita ampiamente terminata per riprendere la propria auto, con calciatori e terna arbitrale assolutamente assenti e già da tempo sotto la doccia. Differentemente da quanto indicato nel comunicato, dunque, il presidente non ha potuto avere alcun contatto verbale con il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Barletta. Al contrario il presidente Massi, con dirigenza e ufficio stampa presenti, è stato avvicinato dal Commissario di campo, che lo ha ingiustificatamente rimproverato. Il presidente, a quel punto, ha invitato lo stesso a tenere un atteggiamento più professionale, prima di abbandonare l’impianto sportivo. Il Porto d’Ascoli resta stupito di come semplici diversità di opinionipossano portare a tali conseguenze".