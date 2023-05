Massi inibito per offese all’arbitro

Inibito a svolgere ogni attività, fino al 2 luglio, il presidente del Porto d’Ascoli Vittorio Massi. Così ha deciso il giudice sportivo. Nel provvedimento viene riportato che il presidente avrebbe "al termine della gara, protestato all’indirizzo del direttore di gara rivolgendogli espressione offensive e irriguardose". La gara in questione è quella disputata contro il Pineto. Il Porto d’Ascoli presenterà ricorso e ha subito chiarito in una nota stampa che "il presidente ha avuto accesso alla zona spogliatoi solo a partita ampiamente terminata per riprendere la propria auto, con calciatori e terna arbitrale assolutamente assenti e già da tempo sotto la doccia". "Massi – si legge ancora nella nota degli orange – è stato avvicinato dal commissario di campo, che lo ha ingiustificatamente rimproverato. Il presidente a quel punto ha invitato lo stesso a tenere un atteggiamento più professionale, prima di abbandonare l’impianto sportivo".