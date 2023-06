Mercato e cambio di denominazione San Benedetto Calcio va all’attacco

Il Comitato regionale si è già espresso favorevolmente, ora toccherà alla Lnd e poi alla Figc. L’iter per il cambio di denominazione del Porto d’Ascoli che diventerà San Benedetto Calcio è già partito. Ora si attende solo il completamento, legato più che altro a problematiche relative alla trasmissione dei file sul portale della Figc. Questioni tecnico-burocratiche, in sostanza. Nel frattempo il ds De Angelis continua a lavorare sulla rosa. Nei piani non ci sarebbe l’attaccante dell’Ancona Federico Moretti. Il 28enne ha ancora un anno di contratto, su di lui ci sarebbe anche la Vis Pesaro che a questo punto non dovrà concorrere con la nuova San Benedetto Calcio. Il direttore sportivo Stefano De Angelis pare avere le idee chiare in merito. "E’ un profilo interessante quello di Moretti – ha detto – ma non è un obiettivo che ci siamo prefissati tanto più che ha un altro anno di contratto con l’Ancona". Definita, invece, la questione che riguarda i calciatori già in rosa nel Porto d’Ascoli e che saranno riconfermati per la prossima stagione. Resteranno gli attaccanti Nazzareno Battista e Salvatore Buonavoglia, il centrocampista Alessandro Evangelisti e ieri il ds De Angelis ha incontrato il centrocampista Vittorio Pietropaolo. Il calciatore, difatti, ieri pomeriggio ha atteso al campo il rientro sia di De Angelis che degli altri dirigenti della San Benedetto Calcio che hanno dedicato la giornata al ritiro di Campo di Giove, dove la squadra effettuerà il ritiro precampionato. "Tutto confermato per il 29 luglio – ha spiegato il dirigente -, prima non possiamo andarci perché ci sarà un’altra squadra. Dunque noi staremo a Campo di Giove dal 29 luglio al 4 agosto. Ora dobbiamo soltanto decidere quando convocare la squadra al Ciarrocchi, comunque intorno al 22 di luglio. Staremo qualche giorno a San Benedetto e poi il 29 raggiungeremo Campo di Giove". Tornando alla rosa, altro calciatore del Porto d’Ascoli, che sarebbe in odore di essere confermato alla San Benedetto calcio è il difensore Alessandro Zoboletti che però è di proprietà dell’Ascoli, dunque occorrerà discutere la sua posizione con il club di appartenenza. Già raggiunto l’accordo per il portiere 2003 Stefano Coco dall’Avezzano, ora De Angelis attende una risposta da Simone Paolini, centrocampista della Fidelis Andria. Un incontro c’è già stato. "Ci siamo dati 5 o 6 giorni di tempo per rivederci. E’ giovane, ha fatto sempre la Lega Pro, è giusto che si prenda il suo tempo. Di certo qui verrà a giocare solo gente convinta di volerlo. Sempre per il reparto di centrocampo c’è in ballo Francesco Antonelli che ha rifiutato il prolungamento del contratto con il Lumezzane e la prossima settimana incontrerà De Angelis. Per il difensore Luka Tomas del Lumezzane pare non ci sia fretta di chiudere. "Abbiamo parlato, è un giocatore forte, stiamo valutando".

s.v.