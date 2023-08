Mercato Fermana in stand by Indice di liquidità ai minimi

La Fermana inizia a prendere forma, ma rimane ancora in piena costruzione. I contatti tra l’allenatore Andrea Bruniera e il direttore sportivo Andrea Galassi sono quotidiani. Nel tardo pomeriggio di domenica 13 c’è stata una riunione tecnica per fare il punto della situazione e aggiornarsi su quello che può servire per sistemare la squadra.

Passando al capitolo Tulli, la situazione rimane la stessa dei giorni scorsi. Rimasto fuori contro il Chiesanuova per un affaticamento, il club ha fatto sapere al giocatore che è fortemente voluto e anche lui ha dato apertura per un eventuale ritorno. Purtroppo però per ragioni economiche e con un indice di liquidità ai minimi storici ancora non c’è stata alcuna proposta ufficiale. La dirigenza deve capire i margini che ha per chiudere le operazioni che al momento hanno la priorità sull’ex FeralpiSalò. Non che non serva, ma sarebbe più un acquisto per completare la rosa. Come raccontiamo da giorni, l’operazione Borghetto, condotta dal dg Tubaldi, è ben delineata. Il portiere, a bordo campo nell’ultima amichevole contro il Chiesanuova, deve solo firmare il contratto. Sarà poi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fermana, per la seconda volta. Al suo fianco si immaginava che ci sarebbe stato Alessio Pozzi, ragazzo in prova fin dal primo giorno del raduno. Purtroppo però l’ex Triestina ha subito un infortunio alla mano per il quale si è dovuto operare a un tendine. Tornerebbe a disposizione ipoteticamente tra un meseun mese e mezzo. Potrebbe anche rimanere, ma intanto il ds sta lavorando per un’altra figura da affiancare a Borghetto.

In difesa i due in prova Santi e Fort rimarranno, ma anche qui bisogna trovare lo spazio per tesserarli. Il club vuole puntare anche su di loro per la prossima stagione, tutto sta nel trovare le risorse adeguate. Per la fascia sinistra, al momento sotto contratto ci sono solo i due "canterani" Vessella e Pistolesi. Fiducia al classe 2005 che rimarrà come riserva (anche se le gerarchie le deciderà il campo) con un acquisto importante atteso in quel reparto. Vessella invece, che ha giocato sempre sulla sinistra nelle amichevoli, dallo staff tecnico viene visto più come mezzala.

Intanto si è conclusa la prima fase della preparazione della Fermana dopo l’amichevole di sabato. La squadra di Bruniera è a riposo da domenica e tornerà a sudare il 16 agosto sul sintetico del Pelloni di Porto San Giorgio. Periodo che i giocatori sfrutteranno per stare in famiglia e tornare nelle proprie città, come ha fatto il nuovo arrivato dall’Inter Nicolò Biral, tornato a Milano dopo l’amichevole contro il Chiesanuova. Il 19 ci sarà il prossimo test contro il Montegranaro Calcio. La Serie C inizierà il 3 settembre perciò l’idea del club è quella di organizzare anche un’altra amichevole tra la prossima in trasferta e l’esordio in campionato a Carrara.

Filippo Rocchi