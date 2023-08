Mercato, il super colpo lo piazza la Maceratese con Minnozzi

Il super colpo di mercato in Eccellenza lo piazza nelle ultime ore senza dubbio la Maceratese che con un colpo di coda strappa alla Civitanovese, altra squadra molto interessata, l’attaccante Mattia Minnozzi, classe 1996, un autentico lusso per la categoria. Minnozzi lo scorso anno ha contribuito in maniera decisiva per il successo dell’Atletico Ascoli ma in questa stagione le strade si sono divise e molte squadre si sono interessate a lui che in Eccellenza ha viaggiato sempre in doppia cifra e con numeri altissimi. Con l’ex Montegiorgio e Porto D’Ascoli nel motore, insieme a Di Ruocco e Napolano (solo per citarne alcuni) i biancorossi diventa una delle favorite numero uno al successo finale in Eccellenza.

L’Atletico Ascoli per rinforzare il proprio attacco in vista della prima stagione ufficiale in Serie D della propria storia guarda in Eccellenza e punta gli occhi su Ardit Tonuzi, attaccante da doppia cifra alla Sangiustese lo scorso anno, che ha iniziato la stagione aggregato in prova alla Fermana ma ora risulta libero. Intanto in uscita dal Tolentino un centrocampista di grande esperienza come Roberto Iuvalè. Per lui subito la possibilità di tornare "a casa" sposando l’ambizioso progetto della Sangiorgese Monterubbianese che si candida ad un ruolo di super protagonista della prossima Promozione B. Per la squadra dei presidenti Zega e Fermani, la giornata di ieri è stata molto intensa. Prima alle 17 l’amichevole in casa del Montegiorgio, formazione di Eccellenza. Un buon test al Tamburrini (successo dei padroni di casa con rete nel finale di Bardeggia) per entrambe le formazioni con il tecnico nerazzuro Andrea Mengoni (ex calciatore professionista e protagonista con le maglie di Fermana e Ascoli) che ha potuto verificare i miglioramenti di condizione ed intesa.

In serata poi allo Chalet Tropical di Porto San Giorgio la presentazione ufficiale della squadra alla città e alle autorità: una realtà nata dalla dall’unione appunto della Sangiorgese e della Monterubbianese e che giocherà le sue gare interne al Campo Nuovo in erba naturale di Porto San Giorgio. Sempre nell’amichevole di ieri il Montegiorgio di Roberto Vagnoni ha schierato dal primo minuto il difensore di passaporto francese Abdoul Diakhaby, classe 2000, arrivato da qualche giorno in rossoblu e che vanta già alcune esperienze in Italia. Monte San Pietrangeli, doppio colpo di livello per mister Cerolini. La società si è assicurata le prestazioni del difensore Daniele Viti, fresco di promozione in Eccellenza con il Monturano (per lui alle spalle una vita tra D ed Eccellenza) e dell’attaccante Giordano Zucconi, ex Grottese che lo scorso anno è stato tra i trascinatori della Real Elpiense verso la promozione in Prima Categoria.