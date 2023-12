Mercato Una valanga di movimenti

Porte girevoli per la Maceratese che sarebbe sulle tracce del centrocampista Boubakar Diarra in uscita dall’Atletico Ascoli mentre per la difesa si fanno i nomi di Casale e Kukic del Montegranaro mentre in uscita possibile l’addio del fantasista Rosario Di Ruoccol, su di lui l’interesse di diversi club. Tornando al Montegranaro potrebbe cambiare aria l’attaccante, ex Atletico Azzurra Colli, Jallow. Molti le voci che vogliono l’attaccante Bardeggia lontano dal Montegiorgio: su di lui in particolare l’interesse del Ksport Montecchio. Montegiorgio però che non vorrebbe privarsi del suo attaccante di riferimento, forte dell’accorso raggiunto in estate con lui. Sempre in casa rossoblù potrebbe cambiare nuovamente casacca l’attaccante Pietrarulo, che ha iniziato la stagione con lka maglia della Sangiorges. Passiamo al Monturano Campiglione che sta cambiando volto al proprio attacco. In uscita l’espoerto attaccante Gianluca Adami mentre in entrata il volto nuovo, o meglio il ritorno, è quello di Luca Moretti, attaccante classe 1994 che con la casacca del Monturano ha già vissuto stagioni importanti. Da segnalare anche il ritorno, dopo un lungo infortunio, dell’esterno offensivo classe 2004 Domi, tra i protagonisti della promozione calzaturiera dello scorso anno. In Promozione l’estremo difensore Tomba ha salutato l’Elpidiense Cascinare ed è pronto ad accasarsi sempre in Promozione, ma nelk girone A, alla Castelfrettese. Doppio saluto di esperienza all’Aurora Treia: la società ha salutato l’attaccante Ramadori e il centrocampista Perfetti. Scendiamo di categoria con l’Audax Pagliare che si è assicurata due nuovi attaccanti: il classe 2001 Houssam Boufariha dal Centobuchi Mp e l’esperto Elio Testa mentre in uscita da segnalre l’addio con lo storico capitano Vincenzo Castelli.