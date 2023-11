M&G scuola pallavolo premiata con una benemerenza del Coni

Magic moment per M&G Scuola Pallavolo con la Yuasa Battery, massima espressione in A2 del col grottese, a guidare in solitaria e da imbattuta il campionato. Ma anche il settoe giovanile targato M&G sa regalare grande soddisfazioni. E’ stato infatti riconosciuto al club il Marchio d’Argento della Fipav per i risultati della scuola pallavolo oltre alla benemerenza che il Coni assegnerà alla società domani mattina alle 10,30 a Fermo nella sala comunale "Chiesa San Filippo" in Corso Cavour. "I risultati sono il frutto del costante impegno della squadra e della società, ma adesso più che mai è importante rimanere con i piedi ben saldi in terra – commenta il presidente Rossano Romiti – In estate pensavamo di aver allestito un buon organico e tale si sta dimostrando, ma il campionato è ancora lungo e sappiamo che i conti si faranno a primavera. Continuiamo così, con la convinzione che abbiamo le carte in regola per proseguire con questo passo". Ma domenica scorsa è stato consegnato, prima di Yuasa-Brescia, da Fabio Franchini (presidente regionale della Federazione italiana pallavolo) la benemerenza del Coni la cui cerimonia è prevista sabato mattina a Fermo: "Per l’attività legata al settore giovanile – spiega con una punta di legittimo orgoglio, il presidente Romiti – la M&G Scuola Pallavolo è stata insignita del Marchio d’Argento. Non va dimenticato che abbiamo 250 tesserati nel nostro settore giovanile".