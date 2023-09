Misuraca al top Pistolesi nervoso Padella è una guida

Borghetto 6,5: una sicurezza. Rimane in penombra per quasi tutta la partita, ma quando cresce il Pontedera non sbaglia niente.

Spedalieri 6,5: carico come non mai. L’assenza a Carrara sembra avergli fatto bene. Da limare qualche imprecisione, ma ci siamo.

Padella 7: i contrasti aerei li vince tutti lui. Guida la difesa da vero leader e si fa bucare quasi mai.

Calderoni 6: argina il pericolo numero uno del Pontedera, Nicastro, che spesso opera dalle sue parti. Manca ancora qualcosa però per ritrovare la miglior forma.

Laverone 6,5: subito fondamentale in tutte e due le fasi. Spinge alto e copre bene, fattore non scontato con Spedalieri che si alza spesso. (Dal 24’ st Eleuteri 5,5: ha la palla per chiudere la partita sul finale ma si fa ipnotizzare).

Giandonato 6,5: apparso molto più in condizione rispetto a Carrara. È l’allenatore in campo della squadra, sempre a colloquio di Bruniera.

Fontana 6: contando che nella scorsa stagione ha giocato appena 23 minuti, questa prestazione è oro colato. (Dal 45’ st Vessella s.v.).

Pistolesi 5: in lieve downgrade rispetto a Carrara. Un po’ troppo nervoso e impreciso, ma partite del genere non posso che far crescere il classe 2005.

Misuraca 8: non gioca come trequartista da una stagione e mezza, quando era al Bari. Ma ovunque lo metti è un piacere per gli occhi.

Montini 6,5: si vede che non ha passato la miglior estate, ma in area sa perfettamente come muoversi. Deve entrare meglio nei meccanismi. (Dal 24’ st Semprini 5: entrato per tenere la palla nella metà avversaria dopo il vantaggio ci riesce a metà).

Curatolo 6: conferma le buone impressioni di Carrara.(Dal 38’ pt Grassi 6: tanta corsa, vuole ben figurare, ma sempre lucido).

All Bruniera 6,5: rischio obbligato con Fontana, che viene ripagato. I nuovi li ha fatti integrare benissimo.