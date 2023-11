Misuraca chiede scusa a tutti:: "Gesto dettato dal nervosismo"

In conferenza stampa, è intervenuto anche Gianvito Misuraca. Il centrocampista della Fermana, dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-2 contro l’Arezzo, aveva zittito la tribuna dei tifosi e la panchina. Un gesto che aveva scatenato forti polemiche e per il quale si era scusato subito dopo la partita. Misuraca ci ha tenuto a chiedere perdono anche pubblicamente: "Sono qui per ribadire le mie scuse a tutti. Era un gesto dettato dal nervosismo che deriva da risultati che non vengono. Le prestazioni non sono quelle che vorremmo fare o che ci prepariamo a fare. Continuerò a essere quello che sono in campo e fuori. Darò tutto dal primo minuto d’allenamento fino all’ultimo minuto della domenica". Per il gesto verso la panchina si ipotizzava una discussione con Protti per averlo lasciato in panchina. A Vercelli, avevo avuto un problema sopra una cicatrice. A inizio settimana avevo fatto gli esami e poi da venerdì ero a disposizione del mister. Poi è normale che faccia le sue scelte e la panchina è stata assolutamente un problema".

Infine il bentornato al ds Andreatini. "Sono contento di ritrovare il direttore quest’anno che farebbe di tutto per la Fermana". Il direttore aveva introdotto così il giocatore. "Volevo portare d’esempio la sua situazione con un gesto di reazione dovuto a uno stato d’animo particolare. Dal primo giorno d’allenamento ha chiesto subito scusa al mister, al gruppo e al pubblico già domenica sera. L’avevamo messo davanti a una scelta: o sospensione o multa, e ha scelto la seconda perché non vuole lasciare il gruppo". Andreatini continua: "Voglio aggrapparmi a queste situazioni, ho bisogno di 30 giocatori caratteriali, ma senza questo tipo di situazioni. Può accadere, non ha ammazzato nessuno, ma ha il sangue nelle vene ed è quello che ci serve per venire fuori".

Dall’ultima partita erano rimasti fuori dai convocati diversi giocatori e la situazione è stata spiegata: "Ho chiesto a chi non se la sentisse nello spogliatoio di mettersi da parte, altrimenti qui non può stare. Se qualcuno ci sta mettendo la faccia è perché ci crede. Chi non ci crede, in qualsiasi situazione e con qualsiasi pedigree, va fuori. A noi servono gli attributi. Oggi sono tutti sotto la lente d’ingrandimento. Qualcuno deve cambiare registro, altrimenti cambiamo noi".

Mancano cinque partite alla pausa di Natale. In ordine la Fermana affronterà Rimini, Torres, Lucchese, Juve Next Gen e Pescara: "Siamo capaci di lavorare anche 25 e 26, i giocatori sono pronti a metterci la faccia. Speriamo di arrivarci con una situazione di classifica migliore. Sono convinto che se riusciranno a mantenere a bada l’aspetto nervoso, a Natale ci arriviamo meglio rispetto ad adesso. Dovremo prendere quel periodo come un ritiro estivo".

