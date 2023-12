Misuraca: "Dispiace per gli esclusi. La proprietà vuole il bene del club"

Dopo il pareggio casalingo contro la Torres, Gianvito Misuraca è intervenuto in conferenza stampa. L’autore del gol che aveva sbloccato la partita ha parlato così della situazione che nei giorni scorsi aveva portato all’esclusione di Calderoni, Laverone e Padella dal progetto tecnico. "Quando succedono queste cose dispiace sempre. Purtroppo, nel calcio ci passano tutti. Per noi giocatori sono ‘ingiustizie’, invece per la società sono motivi giusti. Posso dire che da compagno spero sempre di averli tutti a disposizione. In queste situazioni più siamo dalla stessa parte e più si può fare qualcosa". Misuraca ha continuato parlando delle voci sulla cessione del club: "Purtroppo le notizie extra campo arrivano anche a noi, inutile non farci caso. Però poi quando vai in campo te le dimentichi. È più pesante se non arrivano i risultati come nel nostro caso. Noi quando abbiamo firmato abbiamo riposto fiducia come loro l’hanno riposta in noi. Le persone che sono in società ci hanno sempre messo la faccia, vogliono il bene della Fermana ma questo non dipende da noi, noi pensiamo al campo". Il vice capitano conclude parlando della partita: "C’è un po’ di rammarico. Ci teniamo la prestazione e il punto, ma avevamo dimostrato di poterla vincere. Se continuiamo con queste partite qualche punto lo prendiamo, sono convinto. Contro la prima in classifica li abbiamo messi sotto sul piano nervoso. Non me ne vogliano i ragazzi ma vorrei tutti sopra i 34 anni. È stata una casualità che abbiamo fatto punti con i più giovani. Bisogna dargli il merito, comunque, perché non si prendono tanti riflettori e qualche volta sono motivo di sfogo di noi grandi. Però contro la Torres hanno dimostrato di starci alla grande qui e di dire la loro".

fi.ro.