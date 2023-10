Misuraca e Curatolo tornano dal primo minuto

Fermana che intanto continua a preparare il derby contro l’Ancona di domani sera alle 20.45- La squadra è tornata a Fermo nella mattinata di giovedì dalla lunga trasferta sarda, a Olbia, e nel pomeriggio si è subito allenata. Qualche ballottaggio per la formazione. Innanzitutto, in porta, con Furlanetto che in Sardegna è stata una delle poche cose positive e insidia il posto di Borghetto. Padella dovrebbe rimanere al centro della difesa e dovrebbero tornare titolari anche Misuraca a centrocampo e Curatolo in attaco. Da capire se mister Protti batterà ancora con Eleuteri ala o se tornerà terzino al posto di Laverone. Quel che è certo è che quella di domenica sarà una gara parzialmente decisiva, vuoi il sentito derby, vuoi la difficile classifica. Infatti, dopo i risultati dell’infrasettimanale, i gialloblù sono all’ultimo posto con sei punti. La salvezza diretta è già a -5 e i playout distano due punti vista la vittoria del Rimini per 2-0 contro la Lucchese. Il rischio è quello di rimanere troppo indietro rispetto alle altre e ritrovarsi con pochissimo in mano al primo giro di boa. Il mercato di gennaio potrà dare una mano, ma non bisogna prenderlo come la soluzione a tutti i problemi, anzi. Situazione che sembrava difficile anche per l’Ancona, ma con il ritorno di mister Colavitto e il secco 3-0 all’Arezzo ha fatto capire che con la salvezza vuole entrarci poco. Alla Fermana servono punti e servono ora. A partire già da domani sera.