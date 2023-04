Montegiorgio, cambio in panchina Arriva mister Bacci

Prova ancora la svolta il Montegiorgio, invischiato in pienissima zona playout in Serie D e con la retrocessione diretta distante un solo punto. I rossoblù del patron Lanfranco Beleggia provano ad invertire la rotta e lo fanno con l’ennesimo cambio in panchina, affidandosi al quarto allenatore stagione. La comunicazione ufficiale arriva dai canali social della società rossoblu proprio nella mattinata di ieri: "Alla luce degli ultimi risultati, il Montegiorgio comunica che mister Domenico Izzotti è stato sollevato dall’incarico di responsabile della prima squadra. La Società lo ringrazia per la disponibilità ad assumere la guida tecnica della squadra in un momento di difficoltà e per l’impegno e la professionalità sempre dimostrati. La panchina rossoblu è stata affidata a Roberto Bacci. Ex allenatore di Pianese e Arezzo ed ex giocatore di Serie A con le casacche di Lazio e Torino, il trainer toscano, classe 1967, dirigerà questo pomeriggio il primo allenamento". Primo allenamento dunque per l’allenatore toscano da oltre 120 presenze con la maglia della Lazio ma poi anche nel calcio che conta con Verona, Torino ed Arezzo. Da allenatore un passaggio alle giovanili della Fiorentina, il ritorno ad Arezzo con una stagione super nella Berretti ed esperienze in prima squadra con Baldaccio Bruno, Gallicano e Pontecosi fino all’esperienza recente per due anni con la Pianese fino alla scorsa stagione. Per lui un primo allenamento ieri, pochi giorni prima dell’esordio nella tana dell’Alma Juventus Fano.

Roberto Cruciani