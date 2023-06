Monterubbianese e Sangiorgese assieme

La notizia è nata come una voce che sta prendendo corpo sempre di più nelle ultime ore e a confermarla è arrivata anche una nota ufficiale. Tra Sangiorgese e Monterubbianese sta nascendo una collaborazione importante che porterà a novità nelle prossime settimane senza dubbio. Questa la comunicazione ufficiale da parte della Sangiorgese. "Nel fermano tra Monterubbiano e Porto San Giorgio sta prendendo corpo un bellissimo progetto calcistica, l’unione tra la Sangiorgese e la Monterubbianese sta prendendo forma. Numerosi incontri e telefonate tra i diigenti delle due societa’, si parla di struttura organizzativa e struttura tecnica. Nelle prossime ore prenderà vita il nuovo direttivo e le successive deleghe. Le società mantengono il riserbo su nomi e ruoli che verranno decisi nelle prossime riunioni per rispetto di chi in questi anni e nelle ultime stagioni hanno lavorato per il bene di entrambe le realtà. Nella prossima settimana la prossima puntata sul nuovo progetto". Quali gli scenari possibili? Probabilmente vedere in Promozione la Sangiorgese allo stadio nuovo di Porto San Giorgio, dopo la sconfitta ai play-off promozione di Prima Categoria nell’ultimo periodo. Tutto questo grazie al titolo della Monterubbianese, attualmente in Promozione per il terzo anno di fila: tra le due realtà c’è una partnership che già in questa stagione ha visto diversi ragazzi della Sangiorgese disputare la juniores con la Monterubbianese. Insomma parti che dialogano da tempo e che stanno per trovare una sintesi per un progetto importante e di assoluto livello.