Montottone Grottese Salvezza ai play out

Sabato di verdetti in Prima e Seconda categoria mentre in Promozione è andata in scena la penultima di campionato e moltissimi verdetti saranno dati in occasione dell’ultima giornata sabato prossimo, per play-off, play-out e retrocessioni dirette. In Prima Categoria Rapagnano perde il titolo regionale contro la Castelfrettese mentre nel girone D la finale play-off sarà Azzurra Sbt-Cuprense (quest’ultima ha eliminato la Sangiorgese a domicilio), salva ai play-out invece il Montottone Grottese.

Promozione B. Atletico Centobuchi-Corridonia 5-1, Casette Verdini-Aurora Treia 1-6, Castel di Lama-Monturano Campiglione 2-4, Grottammare-Potenza Picena 2-0, Matelica-Pasatempese 2-0, Monterubbianese-Cluentina 3-2, Monticelli-Trodica 1-1, Palmense-Futura 96 1-0, riposa Civitanovese Classifica: Civitanovese 66; Aurora Treia 61; Atletico Centobuchi 55; Monturano Campiglione 50; Matelica 48; Trodica 46; Casette Verdini 44; Potenza Picena 40; Monterubbianese 38; Palmense 36; Monticelli 35; Cluentina 33; Corridonia 32; Passatempese 30; Futura 96 29; Castel di Lama 28; Grottammare 26

Prima Categoria. Finale Titolo Regionale: Castelfrettese-Rapagnano 1-0. Girone D. Play-Off: semifinale Sangiorgese-Cuprense 0-1. Finale: Azzurra Sbt-Cuprense. Play-Out: Montottone Grottese-Castignano 3-1, Montottone Grottese salvo e Castignano in Seconda Categoria

Seconda Categoria. Semifinale Titolo Regionale: Real Elpidiense-San Claudio 9-8 (dopo calci di rigore. Finale Borghetto-Real Elpidiense. Girone E: Play-Out Casette D’Ete-Academy Civitanovese 1-1, Casette D’Ete salvo. Girone G: Play-Off Petritoli-Monte San Pietrangeli in programma oggi (Grottazzolina già in finale); Play-Out: Borgo Rosselli-Mandolesi 2-4, Mandolesi salvo e Borgo Rosselli retrocede in Terza Categoria. Girone H: Play-Off Olimpia Spinetoli-Pagliare 1-0, finale Castoranese-Olimpia Spinetoli; Play-Out Mozzano-Forcese in programma oggi.