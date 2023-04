Monumento alla Samb Primo incontro con lo scultore

Ieri si è tenuto il primo incontro fra il maestro scultore Marcello Sgattoni e Massimo Mora della Movinox di Acquaviva Picena. L’obiettivo era studiare il progetto esecutivo del monumento dedicato alla Sambenedettese per celebrare i cento anni del club. All’incontro era presente anche Nando Gabrielli di Fast Edit, pure lui appartenente all’associazione Samb Legend, che ha promosso l’iniziativa. L’associazione ha anche inoltrato la domanda al Comune di San Benedetto del Tronto per l’installazione dell’opera che Sgattoni vorrebbe collocare nella zona prospiciente il monumento alla marineria sambenedettese, rappresentato dallo scafo della nave Genevieve. Infine, lutto nella Samb: si è spento a 86 anni Franco Sattolo, portiere rossoblù in Serie B nella stagione 19611962 quando collezionò ventisei presenze. Era arrivato a San Benedetto dalla Sampdoria, per poi andare al Torino, con cui vinse due Coppa Italia.