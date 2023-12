Musetti: "Yuasa Battery, c’è un gran gruppo"

Due ore di tensione altissima con grandi scambi e due squadre che se la sono giocata alla grande, ricevendo la standing ovation del pubblico a fine gara. Ecco la sintesi di Yuasa Battery contro Ravenna che ha portato il nono sigillo stagionale consecutivo per Grotta che vola in vetta alla classifica in una gara intensissima. Tra i protagonisti, a sorpresa, il vice palleggiatore di Grotta Matteo Lusetti: in campo ad inizio terzo parziale per l’infortunio al dito di Marchiani e protagonista nella parte finale di gara, tanto da ricevere il premio di Mvp della sfida. "E’ frutto di un gran lavoro di squadra. Alla fine siamo un gran gruppo unito, siamo tutti concentrati su di un unico obiettivo che è quello di vincere. Avevamo studiato le difficoltà di questa gara, loro venivano da un trend importante, noi ce l’abbiamo messa tutta e adesso vediamo cosa ci aspetta. Il premio Mvp? Non me l’aspettavo di certo, il grazie a chi mi ha votato e festeggerò offrendo qualcosa da bere a tutti".

Dalla gioia di Lusetti all’analisi di coach Massimiliano Ortenzi. "Ravenna è una squadra molto fisica contro la quale è difficile far fronte a rotazioni di muro importanti. Servivano cose buone al servizio e su palla alta. Nei primi due parziali siamo stati molto bravi, un po’ nervosi ma sempre lucidi nei momenti chiave. Se la metti sul piano fisico, con loro è difficile stargli dietro. Nel terzo abbiamo un pò accusato come squadra l’infortunio a Marchiani, Lusetti doveva un attimo ad entrare in gara ma è normale. Nel quarto ho detto ai ragazzi di fare qualche scelta anche coraggiosa e spuntare in ogni fondamentale e ce la siamo giocata come dovevamo. Tenendoli lontano da rete, spingendo ancora di più al servizio, difendendo anche un pallone in più e questo ha fatto la differenza alla fine. Questa squadra fa dei sei contro sei in settimana di livello altissimo, poi ci sono delle scelte da fare. Ricky (il capitano Vecchi, ndr) ha fatto benissimo quando è stato chiamato in causa e Lusetti ha fatto altrettanto, ma non avevo dubbi su questo. Confermo che in settimana in allenamento c’è da tribolare perché c’è grande tensione, tutti spingono alla grande ma è il bello è proprio questo". Focus finale sulle condizioni di Marchiani e sul pubblico: "Ha preso una pallonata su un dito, dovremo fare esami per stabilire cosa c’è. Il pubblico si diverte, vede una grandissima pallavolo e una quadra che non molla mai fino alla fine. La spinta in più spesso riescono proprio a darcela loro".