Nasce in Inghilterra grazie a un sondaggio

Il Walking Football nasce in Inghilterra nel 2011 in seguito ad un sondaggio tra i tesserati di vari circoli di anziani in cui veniva chiesto loro quale attività avrebbero voluto svolgere. Così nasce l’idea di un calcio a ritmo più blando: camminando, appunto. Se uno trasforma il passo veloce in corsetta, l’arbitro ferma il gioco e dà un calcio di punizione agli avversari. Le porte possono variare dai 3m di larghezza per 1,50m di altezza, ai 3 metri di lunghezza per i 2 metri di altezza. Superficie in erba sintetica o gommaparquet in palestra al coperto. Si può giocare con le sponde o senza.