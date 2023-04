Neglia non incide Parodi funziona

Borghetto 6: incolpevole sulle reti incassate. Ammonito, termina la stagione in anticipo. Gkertsos 5: impreciso e in ambasce sin dall’avvio, le accelerazioni di Perretta e Cioffi lo mettono in difficoltà.

Parodi 5: carismatico perno di una difesa che stavolta non funziona a dovere (35’ st Spedalieri s.v.).

Pellizzari 5: concede troppo spazio a un cliente scomodo come Nicastro, che alla prima mezza occasione fa centro. Carosso 5: Peli asfalta la fascia di sua competenza, gara non delle migliori (35’ st Eleuteri s.v.).

Scorza 6: dinamismo e polmoni. Non sfigura, in una gara senza sbavature. Giandonato 5,5: fa il compitino, senza assumersi le responsabilità che competono a un regista e leader del centrocampo del suo calibro (18’ st Pinzi 6: intraprendente).

Misuraca 5,5: non convince, in un finale di stagione dove dopo aver tirato la carretta per lunghi mesi, sembra accusare un minimo di fisiologica stanchezza.

Neglia 5,5: prova a mettersi in luce in tutti i modi, anche calciando le punizioni dal limite. Non ottiene risultati eclatanti (18’ st Tulissi 6: entra e lotta fino alla fine).

Fischnaller 5,5: la volontà di rimpinguare il bottino di reti c’è, ma dopo un’occasione viene fagocitato dalla difesa ospite.

Maggio 5,5: non devastante come al solito, stavolta è più fumo che arrosto. Ci prova, per carità, ma senza incidere (18’ st Romeo 6: entra a giochi fatti, ma prova a cambiare qualcosa).

Mister Protti 6: schiera l’undici titolare, crede nell’impresa, ma in questo finale di torneo la Fermana sembra aver perso brillantezza e finito la benzina. Considerate le premesse, va bene lo stesso.

Uberto Frenquellucci