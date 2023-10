Neglia porta sempre la Fermana nel cuore: "Sono sicuro che Protti saprà gestire il momento"

Per molti è uno degli attaccanti più forti della storia recente della Fermana. Come biasimarli. Quel gol da centrocampo a San Benedetto è ancora nei migliori sogni dei fermani. Quindici gol con la maglia gialloblù, parliamo di Samuele Neglia. Per sei mesi nella scorsa stagione aveva deciso di tornare a Fermo. Un solo gol fatto, ma non a caso quella rete è arrivata proprio contro l’Ancona. Domenica alle 20,45 i dorici torneranno al Recchioni, dove l’ultima volta hanno perso per 2-1. "Sono affezionato alla piazza. Se si fossero allineati i pianeti io sarei rimasto. Mai dire mai nel futuro".

Le premesse sono delle migliori per iniziare. La squadra come aveva preparato quel derby?

"Quella prima della partita contro l’Ancona fu una bella settimana. Al di là di quello che era successo all’andata [decisioni arbitrali a dir poco dubbie, ndr], sono partite che si preparano da sé. Bisogna essere bravi a lasciare indietro quello che è successo e prepararsi poi per la partita imminente".

Poi il gol

"Era la mia seconda partita dopo il ritorno. Ho avuto la fortuna di segnare in diversi derby con la maglia della Fermana. Anche quello molto emozionante e bello. A Fermo ho sempre percepito affetto. Portare gioia ai tifosi soprattutto in un derby è molto gratificante, mi lascia felicità". Quello però fu il suo unico gol nel terzo ritorno alla Fermana "Sì, poteva andare decisamente meglio. Non è giusto sempre dare la colpa agli altri, ma l’anno scorso non ero arrivato del tutto carico sotto vari aspetti. Venivo da sei mesi duri e non è stato facile. È stata un’annata particolare, ma nella sua particolarità sono contento di aver fatto quel gol che sia rimasto e che rimarrà".

In quei sei mesi in panchina c’era mister Protti. Come ha aiutato la squadra?

"Non ero presente ma a inizio anno la Fermana era partita parecchio male. Il mister però ha sempre mantenuto serenità all’interno del gruppo e questo ha fatto in modo di far uscire i valori della squadra. Sono sicuro che ora Protti saprà gestire a livello emotivo il momento e poi i risultati arriveranno e saranno figli di queste cose".

Rimanendo in tema derby, impossibile non tornare a quell’esordio a San Benedetto. 3 febbraio 2020, Samuele Neglia è arrivato da pochi giorni a Fermo e mister Antonioli lo butta dentro nel finale. "Quando ho visto la palla arrivare ci ho provato e mi è andata bene. Puro istinto. Era stata una partita molto difficile in un momento ancora più difficile. Da lì è iniziata la bellissima avventura con la Fermana".

Come si spiega questo legame con i tifosi fermani?

"Mi hanno saputo vedere come giocatore e apprezzare come persona, sia dentro al campo che fuori. E io ho sempre apprezzato al di là della Fermana il territorio, dove vedo un ambiente sano. Si era incastrato bene questo binomio che è andato avanti e si è solidificato con i gol".

La prima frase è stata autoesplicativa, ma meglio ribadire. Torneresti alla Fermana? "Non lo escluderei, se ci fossero i presupposti. Non nego l’affetto per questa piazza. Poi il calcio è molto particolare: un giorno sei qui e il giorno dopo sei da un’altra parte. Non è semplice far incastrare tutte le cose. Ma mai dire mai, soprattutto in un domani dove potrebbe esserci un’unione d’intenti".

Filippo Rocchi