Nessuna prevendita dei biglietti contro la Vigor

Non ci sarà alcuna prevendita dei biglietti per i tifosi che vorranno seguire la Samb, in trasferta, domenica prossima, nella gara contro la Vigor Senigallia. Chi vorrà acquistare il biglietto potrà farlo direttamente al botteghino nel giorno della partita. Il prezzo di ogni tagliando è di 10 euro. Difficile che da San Benedetto possano muoversi i tifosi. Come è noto tra la squadra e la piazza c’è stata la rottura nel momento in cui i rossoblù hanno deciso di scendere in campo contro il Porto d’Ascoli, dopo che avevano diramato un comunicato stampa in cui avevano annunciato lo sciopero. Da qual momento la spaccatura con la piazza non si è più sanata e difficilmente ci sarà un riavvicinamento tra le parti. A San Benedetto tutti aspettano di capire che fine farà la Samb di Renzi e nell’attesa Vittorio Massi ha pronto il Porto d’Ascoli per poter ripartire. Inutile al momento parlare di due Samb, è piuttosto prematuro. Tornando alla gara di Senigallia, non ci sarà alcuna diretta Facebook per chi volesse seguire la partita, invece, da casa.