Nove giocatori sotto contratto

Tra le certezze del campionato di Lega Pro 2023-24, i giocatori legati da contratto alla Fermana ovvero il capitano Manuel Giandonato, Manuel Fischnaller, Giovanni Graziano, Christian Scorza, Alessandro Eleuteri oltre agli under Spedalieri, Pinzi, Pampano, Vessella e qualche giocatore in prestito come Pistolesi di rientro dal Montegiorgio e Mangiaracina che ha ben figurato con lo Sciacca Calcio in Sicilia. Altro dato positivo in casa canarina è la volontà di programmare. A fronte di una spesa di circa 130.000 euro (con quota parte comunale) per gli allenamenti presso i campi sportivi di Porto San Giorgio e Capodarco, la società di viale Trento ha proposto un progetto per il recupero del centro ex Cops con realizzazione di un campo da calcio regolare e uno da calciotto, entrambi in sintetico, all’amministrazione comunale che ha subito avviato le trattative con il Ministero dell’Interno proprietario della struttura. Da registrare anche le ottime condizioni del manto erboso del ‘Recchioni’ che, in seguito al sopralluogo della Lega, ospiterà quattro partite delle finali giovanili dall’inizio della prossima settimana.