Oggi la super sfida tra Trodica ed Elpidiense

Sfida tra il Trodica capolista e un’Elpidiense Cascinare e tra Sangiorgese (alle prese con l’addio del presidente onorario Pasquale Fermani) e il Matelica, in campo sul neutro di Cupra Marittima. Scontri d’alta classifica dunque ma occhi puntati anche sul derby fermano tra Porto Sant’Elpidio e Rapagnano e quello tra Atletico Centobuchi e Monticelli. In Eccellenza domani saranno protagoniste gare di grande interesse come Civitanovese-Tolentino mentre il lanciatissimo Montegranaro è di scena a Montegiorgio e l’Atletico Azzurra Colli, frsco di primo successo in campionato, cerca conferme importanti in casa contro il K Sport Montecchio. Ecco il quadro completo.

Eccellenza. In campo domani Urbino-Montefano, Montegiorgio-Montegranaro, Osimana-Jesina, Urbania-Sangiustese, Atletico Azzurra Colli-Ksport Montecchio, Chiesanuova-Monturano, Civitanovese-Tolentino, Maceratese-Castelfidardo

Promozione B. Appignanese-Palmense, Atletico Centobuchi-Monticelli, Casette Verdini-Aurora Treia, Porto Sant’Elpidio-Rapagnano, Sangiorgese-Matelica, Trodica-Elpidiense Cascinare, Cluentina-Vigor Castelfidardo, Corridonia-Potenza Picena

Prima Categoria. Girone C: Castelraimondo-Pinturetta. Girone D: Castoranese-Afc Fermo, Comunanza-Cuprense, Montottone-Real Montalto, Piane Mg-Castel di Lama. Real Elpidiense-Offida, Real Eagles Virtus Pagliare-Futura 96, Azzurra Sbt-Centobuchi, Piceno United-Grottammare.

Seconda Categoria. Girone E: Casette D’Ete-Helvia Recina. Girone G: Campofilone-Mandolesi, Gmd Grottammare-Avis Ripatransone, Monte San Pietrangeli-Vis Faleria, Recreativo Pse-Invictus, Tirassegno-Petritoli, Usa Fermo-Montefiore, Valtesino-Ponzio Giberto, Grottazzolina-Pedaso. Girone H: Acquaviva-Forcese, Atletico Porchia-Croce Casale, Jrvs Ascoli-Piazza Immacolata, Maltignano-Castignano, Monteprandone-Olimpia Spinetoli, Venarottese-Agraria Cluba, Acquasanta-Audax Pagliare, Vigor Folignano-Santa Maria Truentina