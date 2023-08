'Onoriamo San Benedetto: Campagna Abbonamenti San Benedetto Calcio 2023-2024'

È con un tributo ai colori e al cuore della città che la San Benedetto Calcio ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 20232024, emblematicamente intitolata ’Onoriamo San Benedetto’ che è stata illustrata in Auditorium comunale dagli interventi del presidente Vittorio Massi, del sindaco Antonio Spazzafumo, del ceo di Sideralba Luigi Rapullino e Gianluca Bartolomei (Regenyal Laboratories). La prevendita partirà il 2 agosto quando, dalle 10, sarà possibile sottoscrivere le tessere abbonamento nei punti vendita Vivaticket e sull’omonimo sito. Per quanto riguarda gli abbonamenti, in curva nord l’intero costerà 85 euro, 300 in tribuna centrale e 135 in tribuna est mare. Per over 65, donne, under 18 e tifosi con invalidità tra il 74% e il 99% il prezzo dell’abbonamento scenderà a 45 euro (curva), 180 (centrale) e 75 (est). Infine, i piccoli supporters under 12 potranno assistere alle partite al costo di 5 euro in qualsiasi settore dello stadio ‘Riviera’. Discorso tutto diverso, ovviamente, per il botteghino: la vendita sarà consentita negli avamposti Vivaticket di Planetwin365 (San Benedetto, Porto d’Ascoli e Porto Sant’Elpidio), le tabaccherie ‘Mare’, ‘Segnali di fumo’, ‘L’isola del tesoro’, ‘Amarcord’ di San Benedetto, ‘Marchionni’, ‘Angel’, e ‘Nonno Lele’ di Grottammare, ‘Marinucci’ di Cupra, ‘Fortunella’ di Monsampolo e ‘Gandelli’ di Offida, il negozio ‘Amadeus dischi’ (Porto San Giorgio) ‘Goldbet’ (Monteprandone e Martinsicuro), il bar ‘Palmarino’ (Centobuchi), il Punto Snai di Colli del Tronto, Martinsicuro e Tortoreto, il ‘Manhattan Lounge Cafè’ di Spinetoli ed ‘Erre Disco Effe’ (Alba Adriatica). In questi punti vendita e sul web, l’ingresso singolo avrà un costo differente per la curva nord (intero 10 euro, ridotto 7,50), tribuna est (intero 15, ridotto 10), tribuna centrale (intero 25, ridotto 15) e curva sud (intero 10). Stesso discorso per la biglietteria, che distinguerà il prezzo per la nord (intero 12 e ridotto 9,50), da quello per la tribuna est (intero 17 e ridotto 12) e per la tribuna centrale (intero 27 e ridotto 17). Per gli under 12, il biglietto singolo costerà sempre un euro. Protagonista assoluto di questo nuovo progetto è, ovviamente, Vittorio Massi.

"È stato un anno impegnativo ma noi non ci siamo mai fermati – ha detto il presidente – In questo percorso devo ringraziare il dottor Rapullino, perché vedo in lui l’imprenditore che in città aprirà la strada a tutti gli altri. Al primo posto, per me, c’è la città di San Benedetto, secondo poi la città e al terzo posto la città. Ora dobbiamo pensare alla nuova squadra, che sta nascendo con grande spirito di rivalsa. Noi non saremo avventurieri che stanno qui uno o due anni". "Quello che ho chiesto al presidente – ha concluso Spazzafumo - è una programmazione pluriennale e la valorizzazione del settore giovanile. Rinasceremo dal senso di appartenenza che ci accomuna tutti".

Giuseppe Di Marco